Pobijedi li Kamala Harris, drugi čovjek SAD-a bit će Tim Walz. Analitičar podsjeća na njegovu vezu s Hrvatskom

Nakon što je odustajanjem Joea Bidena od izborne utrke za drugi mandat Kamala Harris postala predsjedničkom kandidatkinjom Demokratske stranke, za svoga je potpredsjedničkog kandidata izabrala Tima Walza.

Kamala Harris službeno je predstavila Tima Walza, 60-godišnjeg guvernera Minnesote, na prošlotjednom skupu Demokratske stranke u Philadelphiji i krenula s njim u tromjesečnu kampanju po saveznim državama, u prvom redu onim “neodlučnima” čije birače treba pridobiti da bi pobijedila Donalda Trumpa.

“On je osoba koja čini da se ljudi osjećaju da pripadaju i nadahnjuje ih da sanjaju velike snove. On je potpredsjednik kakvog Amerika zaslužuje”, poručila je Harris.

Ključna osoba za “swing države”

Jedan od razloga zbog kojih je izbor Harris i demokrata pao na Walza jest upravo taj što on dolazi iz Minnesote, jedne od tih do zadnjeg trena “neodlučnih” američkih saveznih država u kojima se dobivaju izbori, koje se u tamošnjoj izbornoj retorici nazivaju “swing states”. Te savezne države nisu unaprijed naklonjene ni demokratima ni republikancima, nego od izbora do izbora naginju na jednu ili drugu stranu i stoga se smatraju ključnima za izbornu prevagu.

Trump pokušava osvojiti Minnesotu pa i u tome leži dio razloga zašto je Walz u tandemu s Harris. Također se smatra da bi Walz mogao demokratima otvoriti vrata u nekoliko ključnih “swing states” američkog srednjeg zapada poput Wisconsina, Michigana i Pennsylvanije.

Veze s Hrvatskom preko Nacionalne garde

Walza smatraju progresivnim političarem, otvorenim za dijalog i s političkim protivnicima. Kao guverner Minnesote proveo je ambiciozni socijalni program, blizak je sindikatima i izborio se za zaštitu prava na pobačaj. U biografiji mu stoji da dolazi iz srca ruralne Amerike, Nebraske, da je bio omiljeni profesor u srednjoj školi i uspješan trener američkog nogometa, također i bivši kongresnik, a čak 24 godine služio je u Nacionalnoj gardi Minnesote doguravši do čina narednika. Nacionalna garda dio je američke vojske pod nadležnošću saveznih država od kojih svaka ima svoju.

Govoreći nam o Walzu, vanjskopolitički stručnjak Denis Avdagić podsjeća da upravo potonji detalj iz njegove biografije Walza čini bliskim Hrvatskoj.

“Dio karijere proveo je u Nacionalnoj gardi Minnesote koja je od 1996. godine bratska vojna formacija Hrvatskoj vojsci. Ako Kamala Harris i on pobijede na izborima, dobili bismo nakon Joea Bidena još jednog američkog potpredsjednika dobro upoznatog s Hrvatskom, a upravo s obzirom na vezu Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote”, istaknuo je.

“Može privući dio birača nesklonih Harris”

Avdagić smatra da su kod izbora Walza za potpredsjedničkog kandidata demokrati uzeli u obzir sve moguće izborne varijable.

“Čini se da može dobro odraditi kampanju i privući dio birača koji možda nisu skloni Kamali Harris, iako oboje pripadaju progresivnoj liniji u Demokratskoj stranci. S njim demokrati nude biračima jedan sasvim drugačiji “paket” naspram onog s druge strane (Trump – J.D. Vance) s kojim će se konfrontirati u kampanji”, kazao je Avdagić.

