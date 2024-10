Počela je sezona grijanja: Stručnjaci upozoravaju na što valja obratiti pozornost

Podijeli :

Plinski bojler eksplodirao je u kupaonici i oštetio dimnjak zgrade. Dogodilo se to na zagrebačkoj Trešnjevci prije samo nekoliko dana. Srećom nije bilo ozlijeđenih, ali zato su susjedi dobili podsjetnik, treba biti oprezan.

Počinje sezona grijanja pa su serviseri ovih dana itekako traženi. Čišćenje i preventivni servis preporučuje se svake sezone, a detaljniji barem jednom u dvije godine, piše Dnevnik.hr.

Kod takozvana kondenzacijskog bojlera zatovrena je komora i on ima nemogućnost trovanja. Za razliku od atmosferskog bojlera s otvorenom komorom, zbog kojeg može doći do trovanja ugljičnim monoksidom.

Održavanje je važno

“Ljudi zbog ovakvih ili onakvih situacija ne zovu servisere da bi čistili, bojler servisirali i onda ako dođe do toga da se začepe gornje lamele gdje se zapravo preuzima temperatura izgorjeliih produkata koja odlazi u dimnjak, ako se to začepi on ulazi u prostor”, objašnjava Tihomir Mihalić, plinoserviser.

Važno je redovito održavanje svih plinskih bojlera, ali i dimnjaka, akko se grijete na drva. Vatrogasci su se upravo takvih požara nagledali.

“Zbog neispravnosti, odnosno neredovitog čišćenja kanala može doći ne samo do zapaljena dimnjaka kao dimnjaka, zbog te čađe požar se može proširiti na objekt tu prvenstveno mislim na krov”, rekao je Domagoj Crnić, zapovjednik smjene JVP Zagreb.

Pazite na električne instalacije

U požaru u stanu u Samoboru prije nekoliko dana preminula je 71-godišnjakinja. Električna grijalica zapalila je odjeću i vatra se proširila.

Vatrogasci upozoravaju na električne instalacije, i ne samo na grijalice.

“Adventski vijenčići, lampice svjećice, sve što se ostavlja bez nadzora to je potencijalna opasnost i tu imamo često takvih intervencija i to je nažalost u porastu”, rekao je Crnić.

Pažljivo postupanje kao i redovito održavanje uređaja, značit će i sigurniji dom.

