Ponedjeljak zadnji dan za prijavu energetske obnove zgrade: Novaca više nego ikad

Podijeli :

Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Prijave traju do 3. lipnja, a zatim će tri do četiri mjeseca trebati da se napravi rang lista projekata.

Za energetsku obnovu svojih kuća ili višestambenih zgrada mnogi se zainteresiraju tek kada država objavi da će sufinancirati dio troška. Tako je bilo i kod posljednjeg natječaja za obiteljske kuće, kada je 120 milijuna eura “planulo” u samo nekoliko sati – javilo se tada čak 12 tisuća građana.

Sada su na redu višestambene zgrade. Prijave traju do kraja ponedjeljka.

Novca za njihovu obnovu ima više nego ikad prije – 200 milijuna eura, a očekuje se da će se njima obnoviti 300-tinjak višestambenih zgrada.

Obnoviti se može samo fasada, stolarija i toplinski izolirati krov. Dodatne mjere donose i veće sufinanciranje, javlja HRT.

– Ova zgrada ide na dubinsku obnovu, a dubinskoj se obnovi dodaju još obnovljivi izvori energije. Tako da ova zgrada će dobiti sufinanciranje 80% bespovratnih sredstava, suvlasnici će morati pokriti 20%, pojasnila je konzultantica za energetsku obnovu i obnovljive izvore Lina Benović.

Prikupljati potrebne dokumente, njih čak 22, počeli su odavno. Najbolje je i pola godine prije. Uz sufinanciranje, morat će podignuti i kredit. Pa će poskupjeti i pričuva.

– Energetska obnova definitivno diže pričuvu, nekakava procjena je između 0.7 do 2€ to su cijene koje se mogu očekivati da će se cijena pričuve dići za one koji krenu u energetsku obnovu, koje prođu na natječaju i koje dobiju sufinanciranje, dodao je Dražen Pomper, upravitelj i koordinator za informiranje.

Rekonstruiran tijek izvlačenja novca za obnovu nakon potresa zbog čega je uhićen bivši pomoćnik ministrice EPPO uhitio troje osumnjičenih za prijevaru s novcem za obnovu nakon potresa

Tri do četiri mjeseca potrebna su za izradu rang lista projekata.

Prijave traju do 3. lipnja, a zatim će tri do četiri mjeseca trebati da se napravi rang lista projekata.

– Mi se nismo odlučili za pristup mjera po mjera, kakav imamo kod obiteljskih kuća, nego odjednom, jer nam je jasno da građani koji su sad imali skele da će se jako teško odlučiti sljedećih 20 godina opet na neku mjeru i puno je teže dobiti suglasnost stanara u zgradi nego u obiteljskoj kući. Tako da što dublja obnova, to viša sredstva, objasnila je Irena Križ Šelendić iz Ministarstva graditeljstva.

Procjenjuje se da će vanjska ovojnica zgrade ili kuće trajati tridesetak godina. Kod nas je većina zgrada znatno starija, pa je jasno da će zainteresiranih za sufinanciranje biti napretek.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO / Jeste li znali za ovaj skriveni gumb u autu? Može očistiti filter za klimu i ukloniti neugodan miris Objavljena detaljna prognoza za lipanj u Europi, evo što nas čeka i gdje će temperature ići preko 30 stupnjeva