Predsjednički izbori: U petak kreće prikupljanje potpisa za 13 kandidata, dostupni su i obrasci

Od petka, 29. studenoga sa mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva (DIP) - www. izbori. hr mogu se preuzeti obrasci za postupak kandidiranja na predsjedničkim izborima koji će se održati u nedjelju, 29. prosinca.

Ti obrasci uključuju prijedlog kandidata za predsjednika Republike, očitovanje kandidata da prihvaća kandidaturu, ako ga predlaže politička stranka njeno očitovanje da je predložen u skladu s njezinim statutom odnosno posebnom odlukom donesenom na osnovi statuta te obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje promidžbe.

Miro Bulj: Plenkoviću samo navali, naletjet ćeš na Dinaru

Od petka, 29. studenoga teče i rok od 12 dana u kojemu kandidati, a za sada ih se najavilo 13, moraju za svoje kandidature prikupiti najmanje 10 tisuća pravovaljanih potpisa birača, neovisno jesu li ih preložile političke stranke ili su pak nezavisni. Kandidaturu potpisom mogu podržati svi punoljetni hrvatski državljani, a svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata.

Krajnji rok u kojemu predsjedničke kandidature moraju prispjeti u DIP je ponoć, 10. prosinca.

DIP potom ima rok od 48 sati za provjeru potpisa i objavu liste kandidata za predsjednika Republike, a kad to učini počet će i službena izborna promidžba koja traje do ponoći, 27. prosinca (petak), kada nastupa izborna šutnja.

U subotu, 28. prosinca i nedjelju, 29. prosinca do zatvaranja birališta zabranjena je bilo kakva promidžba, objava ili procjena rezultata.

Kandidature u Visokoj 15 i na Zagrebačkom velesajmu

Umjesto u Hrvatskom saboru, kako je to radio proteklih 30-ak godina, DIP će kandidature za ovogodišnje predsjedničke izbore, osim u svojoj zgradi u Visokoj ulici, zaprimati i na Zagrebačkom velesajmu.

Gong traži provjeru je li Primorčev intervju zapravo plaćeni oglas U utrku za Pantovčak kandidati kreću s ovim izbornim sloganima

U Visokoj 15 eventualne kandidature zaprimat će od 29. studenoga do 1. prosinca od 10 do 14 sati, te od 2. do 4. prosinca od 9 do 14 sati.

Na Zagrebačkom velesajmu, Avenija Dubrovnik 15, glavni južni ulaz, kandidature će zaprimati u dvorani “Brijuni”, koja se nalazi u dijelu poslovnog kompleksa Zagrebačkog velesajma na I. katu.

Za sada je 13 potencijalnih kandidata za predsjednika Republike, utrku za Pantovčak posljednja je objavila Karolina Vidović Krišto, bivša saborska zastupnica i osnivačica i predsjednica strane Odlučnost i pravednost (OIP).

Prije nje, ulazak u izbornu utrku najavili su aktualni predsjednik Zoran Milanović, nezavisni Dragan Primorac, kojeg podržava HDZ, Mostov Miro Bulj, odvjetnik i povjesničar Tomislav Jonjić, predsjednik Autohtone – HSP Dražen Keleminec, predsjednik stranke Pravo i pravda Mislav Kolakušić, poduzetnik Niko Tokić Kartelo, Anton Filić, bivši novinar Večernjeg lista i bivši predsjednik Sindikata novinara Hrvatske.

Na Pantovčaku se vide i nezavisna Marija Selak Raspudić, Ivana Kekin, kandidatkinja Možemo, Branka Lozo kandidatkinja stranke DOMiNO te nezavisna Aurora Weiss.

Predsjednik Republike bira se većinskim izbornim sustavom, treba dobiti većinu glasova svih birača koji su glasovali. Ukoliko se to ne dogodi 29. prosinca, dvoje kandidata s najvećim brojem glasova u prvom krugu ide u drugi krug koji se održava za 14 dana, tj. 12. siječnja 2025. godine.

