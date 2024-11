Pitali smo studente što misle o predsjedničkoj kampanji: “Zapeo mi je njegov potez”

Podijeli :

Iako su mnogi potencijalni predsjednički kandidati aktivni već mjesecima, službena kampanja počet će tek nakon što skupe i predaju najmanje 10 000 potpisa za kandidaturu. Moći će ih skupljati od idućeg petka. Kada DIP objavi konačnu listu kandidata a to će biti najkasnije 13. prosinca, počinje i službena kampanja.

Kandidati imaju oko sebe okupljene timove ljudi koji brinu o logistici, komunikaciji, društvenim mrežama, svim detaljima. Naša Mašenka Vukadinović obišla je dio tima stručnjaka kao i naše najmlađe birače, studente koji će kandidate analizirati i na kolegiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

Možemo prvak TikToka

Kampanja. Trenuci u političkom životu kada su kandidati najotvoreniji prema građanima. Tim Možemo! ima i podcast. Ivana Kekin pripremala je bučnicu sa zagrebačkim gradonačelnikom. U mjesec dana samo na TikToku imaju više od milijun lajkova a doseg kandidatkinje u ovoj fazi na mrežama je pola milijuna ljudi.

“Drugačije komuniciramo putem newslettera, drugačije u podcastima koji traju po sat vremena i može se dublje ući u temu a drugačije na TikToku. Sve je to Ivana. Znamo Ivanu kao saborsku zastupnicu od koje se vladajućima diže kosa na glavi. Znamo ju kao mamu koja je studirala medicinu i prošla s 5.0”, rekao je Luka Kereč.

Stožer Selak Raspudić u Jurišićevoj otvoren je za sve građane koju kandidatkinju svaki dan sreću i na terenu. Kampanja se temelji na velikom entuzijazmu, kaže voditeljica Ana Marija Marić.

“Nezavisnost je nešto što ljudi ne razumiju do kraja u kampanji. To ne znači to samo nemam političku stranku iza sebe nego sve radite od nule, sa ograničenim ili oskudnim resursima”, pojašnjava Marić i dodaje:

Kekin: Je li normalno da ljudi koji su se udružili s podzemljem dobivaju još 40 tisuća eura javnog novca Milanović o Draganu Primorcu: “To je Titov pionir i Titov član Saveza komunista”

“To znači da morate biti puno kreativniji, domišljatiji, snalažljiviji da biste mogli postići rezultat koji želite. Ja sam inače cijeli svoj profesionalni život u menadžmentu i uvijek kažem da je vještina menadžmenta zapravo upravljanje ograničenim resursima. Kad je sve posloženo i na pladnju, tad je lako upravljati ako znate”, zaključuje.

Primorac propagira autentičnost

Oko HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca u kampanji širok je tim stručnjaka. Komunikacijska savjetnica Gabrijela Kišiček naglašava autentičnost. Propagira vrijednosti koje živi:

“On koristi ovu priliku da obilazi građane, da se druži s njima, da razgovara. Nastoji obuhvatiti što širi profil ljudi, razgovara s mladima, s umirovljenicima, sa sportašima i s ljudima koji propadaju znanstvenom svijetu, gospodarstvenicima. Obilazi aktivnosti koje su u suglasju s njegovim programom”, rekla je Kišiček. Dodaje:

“Ljudi uživaju u tome da političara vide izravno, da mogu s njim direktno komunicirati, pohvaliti i izreći probleme koji ih muče i na neki način podijeliti s njima svoje vlastito iskustvo. Mislim da je to najzanimljiviji, najuzbudljiviji i najizazovniji dio kampanje. Mislim da profesor Primorac zapravo u tome najviše uživa.”

Svratili smo do mladih glasača i budućih novinara.

Bulj najbolje razumije Twitter

Studenti prve godine novinarstva Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu tijekom kampanje će na kolegiju Hrvatski jezik i novinarska stilistika posebno analizirati poruke kandidata.

Puhovski: Ljevica ima stockholmski sindrom, zato se ne želi baviti Milanovićem Ivana Kekin: Hrvatsko javno zdravstvo talac je HDZ-a i politika Andreja Plenkovića

“Pričam s ukućanima, savjetuju me a i sama se informiram i pročitam izborne programe”, rekla je jedna od studentica.

Njenom kolegi je pak, za oko zapeo Miro Bulj: “Zapeo mi je potez kandidata Mire Bulja. On slovi za zadrtog kandidata. međutim pojavio se na Twitteru. Rekao bi da najbolje razumije što je Twitter i kako funkcionira. Aktivan je na zanimljiv način”, ocjenjuje student novinarstva.

Njihovoj je kolegici osobno zanimljiva kampanja Marije Selak Raspudić: “Zanimljivo mi je kako će se to odviti, dobro kotira na HR rejtingu“, rekla je.

“S druge strane upečatljiv je predsjednik Milanović koji koristi upečatljive izraze. Nisam previše kampanju pratio jer sam poprilično sam siguran da će Zoran Milanović biti novi stari predsjednik i da će njegova pobjeda biti uvjerljivija od one kad je Trump pobijedio Harris.

11 izazivača

Izazivača predsjedniku Milanoviću je ukupno 11. Službena kampanja počinje 13. prosinca.

Predsjednik Zoran Milanović, sigurno u dogovoru s timom, i dalje ne daje izjave novinarima, objavljuje tu i tamo na Facebooku i obraća se prigodno. U utorak je bio na svečanosti dodjele nagrada najboljim studentima sportašima Sveučilišta u Zagrebu.

“Nastavite trenirati, čuvajte svoje zdravlje, ne pretjerujte, fakultet je ipak prvi”, poručio je tom prigodom studentima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.