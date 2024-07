Nakon oslobađajuće presude pričali smo s herojem s Trnja. Kaže: “Opet bih sve ponovio”

Podijeli :

Nakon pravomoćne presude, kojom je oslobođen krivnje za vikanje na ulici i vrijeđanje policajaca, Tihomir Blagus, heroj s Trnja, u razgovoru za N1 potvrdio je da je zadovoljan ovakvim sudskim raspletom.

Riječ je o čovjeku koji je u ljeto 2020. provalio u objekt Hrvatskih voda u zagrebačkom naselju Trnje i otvorio ustavu, kako bi golema količina vode koja je zbog obilnih kiša nadirala odvodima iz središta Zagreba otekla u rijeku Savu.

Heroj s Trnja

Blagus je spriječio veću poplavu za svoj kvart zbog čega je i prozvan herojem s Trnja.

Međutim, dan kasnije policajci su ga priveli jer se porječkao s njima dok su obavljali očevid na ustavi Hrvatskih voda. Trebali su, naime, utvrditi je li provalom i podizanjem brane počinjeno kazneno djelo s kojim bi mogli povezati upravo Blagusa.

On je pri tome iskazao svoje nezadovoljstvo činjenicom da ga policija privodi iako je spasio kvart. Na kraju je prijavljen zbog remećenja javnog rada i mira, no pravomoćnom sudskom odlukom nedavno je oslobođen krivnje. Policajci nisu dokazali da je galamio, a u svojim iskazima tvrdili su da im je Blagus dao mobitel sa snimkom na kojoj se vidi da ih vrijeđa, iako to nije bila istina. Utvrđeno je da mu je jedan policajac izbio mobitel iz ruke. Zbog toga sud nije povjerovao iskazima policajaca.

Blagus se policajcem koji je bio najgrublji na intervenciji i dan danas svakodnevno susreće.

Neće tražiti odštetu

“Još se uvijek sjećam svega kao da je jučer bilo, iako će za tri tjedna biti točno četiri godine od tog događaja. Do toga s policijom uopće nije trebalo doći jer mi nismo bili agresivni. Nije trebalo doći ni do suđenja, pogotovo ne do žalbenog postupka koji je uslijedio nakon što sam na prvom stupnju oslobođen krivnje”, rekao nam je Blagus.

Na pitanje planira li sada kada je oslobođen tražiti odštetu od države zbog načina na koji su ga policajci priveli, Blagus odgovara kako to neće učiniti.

“Nisu trebali tako reagirati. Zamjeram im jer se očito nikada nisu našli u takvoj situaciji u kakvoj smo bili ja i susjedi. Mislim da su trebali imati puno više razumijevanja, ali neći ih tužiti”, poručuje. Smatra ipak da policajci nisu trebali onako grubo reagirati prema njemu.

Dugotrajan proces

Sudski postupak trajao je gotovo četiri godine. Je li moralo biti sve brže riješeno? “Po meni drugostupanjskog procesa nije uopće trebalo biti”, kratko odgovara Blagus.

Pitamo ga i je li mu drago da je na kraju donijeta oslobađajuća presuda, a ne da je nakon četiri godine sve palo u zastaru.

“Nisam imao dvojbi, niti me bilo strah sudskog raspleta. Nikakav drugi ishod nije se mogao ni dogoditi”, uvjeren je Blagus u svoju nedužnost.

Zanima nas i bi li sve ponovio: “Naravno, bez pitanja”.

Problem nije riješen

Ističe kako je do problema došlo zbog nemara gradskih vlasti i Hrvatskih voda. To je bio treći put da je cijeli kvart bio poplavljen, a nitko od nadležnih nije ništa poduzeo.

“Mi smo zato morali reagirati. Spašavali smo svoje kuće, svoju ulicu. Ništa drugo nam nije preostalo. Poplava je prijetila svoj našoj imovini. Nitko od grada nije ništa napravio pa smo morali sami i ispalo je tako kako je ispalo”, govori nam Blagus dodajući kako se ni u ove četiri godine ništa nije promijenilo.

“Kanali su zaštopani do pola i bojim se da će se opet dogoditi poplava. Slali smo u grad videe iz tih kanala i tražili da ih očiste. Oni su sada do pola u blatu, u mulju. Kad dođe velika količina vode neće moći proći. Čija će ti biti greška? Njihova. Baš nitko ne reagira”, ogorčen je.

