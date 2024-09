Dragan Primorac: Gadi mi se svatko povezan s korupcijom, tome ćemo stati na kraj

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac oštro je osudio svaku korupciju u Hrvatskoj.

Slučaj Škorić: “Imamo lex AP, više ne curi u medije. Curi li sada do onih koji su obuhvaćeni istražnim radnjama?” Je li Šarić znao da će biti uhićen? Turudić: Valja znati da aparat kada se okrene, onda je to teško sakriti

Na pitanje naše novinarke Nataše Božić što misli o slučajevima uhićenja poznatih HDZ-ovaca koji su neposredno pred policijske akcije dali ostavke na dužnosti koje su obnašali, Primorac je vrlo jasno i oštro poručio kako mu se gadi svaka osoba povezana s korupcijom.

“Gadi mi se svaka osoba u RH koja je povezana s korupcijom. Početak i kraj. Svaka osoba koja je to napravila i za koju se to dokaže mora biti osuđena. Kao predsjednik, predložit ću izmjene ZKP-a da više nikom ne padne na pamet da to čini”, rekao je.

Na pitanje kako to planira napraviti, Primorac odgovara: “Na način da praktički onemogućite pomisao na to onome koji želi činiti kazneno djelo jer zna da proces neće trajati predugo, da će biti osuđen. Svaki put kad to vidim u medijima se gadim i sramim toga. Tome ćemo stati na kraj, Hrvatska će se obračunati s time za sva vremena”, poručio je.

