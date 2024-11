Zdravstveni djelatnici kažu da zbog štrajka trpe pritiske: “Prijeti se otkazima i smjenama”

Podijeli :

U ponedjeljak je započeo štrajk dijela zdrastvenih djelatnika. Teška srca kažu, ali odlučni, izašli su jutros pred medije djelatnici Klinike za tumore u štrajku.

“Ja nisam u ovih 38 godina koliko radim imala teži dan. Želim vam svima reći da je ovo jedna zadnja mjera koju poduzimamo nakon što nismo uspjeli dijalogom s ostalim čimbenicima u izrađivanju naših koeficijenata postići nikakav dogovor”, rekla je Ivanka Herman, radiologinja s Klinike za tumore.

Štrajka se u više od 50 bolnica diljem zemlje, a ogorčeni štrajkaši javnosti su se obratili i u Bjelovaru, Rijeci i Splitu. Kao što je i najavljeno, dijagnostika je stala ili ide puzajućim korakom.

“Danas ja pretpostavljam da ćemo otkazati nekakvih tridesetak posto naših pretraga, mamografija vjerojatno više jer su to uglavnom kontrole, dok ćemo sva ova novonastala sumnjiva stanja koja dolaze iz ambulanti, evo ako budete imali prilike vidite kako u našim ambulantama je gužva, i rješavat ćemo što moramo”, poručila je Herman.

“Obavljamo samo hitne intraoperacijske dijagnostiku jutros radimo, znači ljudi koji su trenutno na operaciji i obavljamo sitne biopsije. Sve ostale uzorke vraćamo na odijele i kažem, dogodit će se sigurno zastoj i sve nas to čeka kad se štrajk završi da odradimo, tako da priželjkujemo što prijašnje okončanje ovog štrajka”, kazala je Ivana Krešo sa Zavoda za patologiju iz KBC-a Split.

“Kolege trpe strašne pritiske”

Štrajk je država, kažu pokušala zaustavtiti. Ali ne pozivom na razgovor, već pritiskom na djelatnike.

“Kolege trpe strašne pritiske od ravnatelja, šefova, odnosno svih nadređenih, prijeti se otkazima, prijeti se smjenama”, tvrdi Petra Medač iz Sindikata Zajedno.

“Imam dojam da osim nekih prijetnji ništa drugo nisu napravili, u biti samo zastrašivanje, ali mislim da mi nemamo što izgubiti zato jer praktički, okej prijete nam, što, možemo dobiti otkaze, a opet radit ćemo za ovu plaću nažalost bilo gdje”, istaknula je Tatjana Gluhak, radiološka tehnologinja iz Sindikata zajedno.

Davor Vagić, ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice, kaže da njegova bolnica funkcionira normalno. Ne osporava pravo na štrajk, ali djelatnici u štrajku ne smiju utjecati na rad ostalih djelatnika.

“KBC normalno funkcionira. Od 4000 zaposlenih koliko je ukupno u KBC-u, znači u jednoj smjeni je 2.800 otprilike zaposlenih, 53 radnika su u štrajku, što je njihovo zakonsko i ustavno pravo. Nikome danas kome bi se moglo ozbiljno ugroziti zdravlje ili hitnog pacijenta, nije bilo takvog pacijenta koji je odgođen”, kazao je.

Oglasio se i resorni ministar

Ministar zdravstva Vili Beroš ne djeluje kao da su ga štrajkaši uspjeli natjerati na uzmak.

“Nerado vam to govorim, a to je da su me ravnatelji upozoravali na agitiranje pred ulazima u bolnicu, na agitiranje pred ulazima u pojedine zgrade, da se pacijenti vraćaju i odgađaju pregledi. To nije pravi način štrajka. Zna se kako se štrajka i sve one koji štrajkaju, što je legitimno pravo, pozivam da to čine sukladno sa zakonom”, kazao je Beroš.

“Pa evo žalosno je da da su se baš sad sjetili da postoje onkološki pacijenti i ti pacijenti su skoro pa članovi naše obitelji jer su svaki dan kod nas i daju nam veliku podršku i stvarno nam ne zamjeraju jer smo ovo napravili, prvenstveno radimo to za sebe, a imaju i oni svoju djecu koji su isto naše struke i podržavaju nas u tom apsolutno”, poručila je Gluhak.

Zbog oprečnih informacija ostaje nejasno koliko je pacijenata danas obrađeno. Sindikat tvrdi i da ima dokaze da su se u nekim bolnicama prepravljali statusi pacijenata – mnogi su navodno neopravdano naknadno proglašavani hitnima kako bi ih se danas moralo primiti.

Što kažu građani?

Razgovarali smo s nekoliko građana, evo što oni kažu o štrajku zdravstvenih djelatnika:

Išla sam izvaditi krv i ne radi, danas štrajkaju i gotovo. Mislim da to nije trebalo biti, ne znam tko je kriv, netko je vjerojatno, ali gore je užas. Neću stići izvaditi nalaze za pripreme operacije. Kao i svi, imaju se pravo boriti za svoja prava. Ovo što sam ja doživio, ponašaju se korektno za hitne slučajeve, rade. Podržavam, neka se ljudi bore za svoje plaće, ali sustav treba funkcionirati. Ti naši doktori puno daju, puno daju i trebali bi biti adekvatno plaćeni.

S jedne strane štrajkaši, s druge strane Ministar koji do sada s njima nije htio pregovarati. Hoće li ga prvi dan štrajka natjerati da promjeni stav?

“U četvrtak počinju pregovori o granskom kolektivnom ugovoru, a isto tako počinju i pregovori o temeljnom kolektivnom ugovoru. Ti ljudi imaju priliku razgovarati, međutim nakon štrajka, ja vam postavljam pitanje, žele li oni dijalog?”, rekao je Beroš.

A na taj dijalog radnici, tvrdi sindikat, pozivaju uzalud posljednjih devet mjeseci. Iako je to možda htio izbjeći, na potez je sada definitivno ministar.

