Puhovski: Ljevica ima stockholmski sindrom, zato se ne želi baviti Milanovićem

Podijeli :

N1

Politički analitičar i filozof Žarko Puhovski, gostovao je u N1 Studiju uživo s Ilijom Jandrićem i komentirao aferu u zdravstvu, kao i nadolazeće predsjedničke izbore.

Odmah na početku osvrnuo se na zahtjev SDP-a oko otkazivanja povjerenja Vladi. Premijer Andrej Plenković je uvjeren da će zadržati većinu i potrebnih 76 ruku.

Hoće li Plenković preživjeti glasanje u Saboru nakon Beroša? “Oni paze jedni na druge”

“Mislim da hoće, zadržat će je. Više puta sam rekao. Da je iole lukav, Plenković bi rekao svojima da ne dođu u Sabor. Jer, on ne treba većinu, oporba treba. I ne može je dobiti… Vi tražite, izvolite dobiti 76, njihova točka je na dnevnom redu. Još se nijedan premijer nije usudio na taj potez, koji bi ukazao na problem. U prošlom sazivu, samo na prvom zasjedanju su bili svi iz oporbe u Saboru. I nikad više. Ovi iz većine moraju doći na svako zasjedanje”, komentirao je Puhovski.

Puhovski je komentirao i specifičnost ove afere, brzu smjenu ministra, ali i to što se se praktički nitko ne poziva na presumpciju nevinosti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković jedini je to istaknuo.

“Inače to uvijek rade. Plenković bi inače tjednima zavlačio. Očito je ovaj put imao dvije stvari na umu. Uvjeren je da bi još stvari moglo isplivati pa ne želi riskirati, a drugo, bilo je jasno da će zbog spora EPPO-a i DORH-a doći do još veće koncentracije javnog mnijenja na ovo. Ali, ovo mu odgovara i jer skreće priču s Dragana Primorca, za kojeg možda vjeruje kako ipak nije bio dobar izbor za kandidata”, naglasio je Puhovski.

Smatra da većina javnosti u ovom slučaju “navija” za EPPO ispred DORH-a i to objašnjava izgubljenim povjerenjem u hrvatske institucije. Ali, podsjeća na jedan bitan detalj…

“Ivan Turudić radi po zakonu za koji su svi glasali prije četiri godine. A sad su se svi sjetili onoga što je očito “Kadija te kudi, kadija ti sudi.” Čak i da je Turudić u pravu, njemu se više ne vjeruje jer je dao svojima za pravo. Čak i da je dao za pravo EPPO-u, optužili bi ga da se ne ponaša u skladu s očekivanjima.”

Irena Hrstić bi trebala zamijeniti Beroša na poziciji ministrice zdravstva.

Primorac ponovno proziva Milanovića: “Tko se to nama probudio?”

“Idući korak bi bio veći, kao što je Slovenija napravila, kad bi ministar ili ministrica bio netko tko nije liječnik ili liječnica. Jer, tu se radi o upravljanju. Kako god, ovo je pomak jer su ženska prava malo napredovala. Nije veliki pomak, ali barem mali jest.”

Komentirao je i predsjedničke izbore 29. prosinca.

“Bilo bi zgodnije da su 22. prosinca, ali što je tu je. Imate dva kandidata koji imaju aparat i oni praktički sigurno ulaze u drugi krug. Imate Mariju Selak Raspudić, koja nema aparat. Imate Ivanu Kekin, koja ima u nekim dijelovima aparat, ali Možemo se još nije dovoljno proširio. Za ostale je uopće upitno hoće li skupiti potpise. Moglo bi ovaj put biti manje kandidata nego na ranijim izborima”, rekao je Puhovski pa dodao da ne vjeruje kako će sve biti gotovo u prvom krugu:

“Ponovit ću ono što vrijedi, prema mom uvjerenju… Zoran Milanović je katastrofa od predsjednika, ali ne može izgubiti izbore. No, možda ono što ja smatram katastrofom, drugi vide kao osobu koja se ne libi reći što misli. U SDP-u ne misle kao ja, dali su novac za njega.”

Osvrnuo se na Milanovićev slogan, identičan onome Franje Tuđmana.

Kekin o Milanoviću: Fotošopirao se u Tuđmana, evo što mu najviše zamjeram

“On stalno oscilira između ljevice i Tuđmana. Posljednjih godinu do dvije se profilirao kao suverenist… Jedini se od političke elite dobro pozicionirao po pitanju Izraela i Palestine, ali i dosta loše oko Rusije i Ukrajine. To su stvari oko kojih bi trebalo raspravljati. Sve je to, međutim, pod naslagama njegovog ponašanja, gdje je nemoguće razumno raspravljati. S druge strane, Primorac je alibi kandidat, koji oko afera za koje ga se proziva ništa nije odgovorio”, govori Žarko Puhovski.

Na kraju je spomenuo da Selak Raspudić ima problem što želi pridobiti dio biračkog tijela koje je sklono feminističkim temama, ali i domoljubnima, a za Kekin tvrdi da ima, kao i kompletna hrvatska ljevica, stockholmski sindrom pa da se zato ne želi baviti Milanovićem.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Milanović ponovno kaže da će pomilovati sve koji budu osuđeni zbog lex AP Miro Bulj kao prvi predsjednički potez najavio vojsku na granicama