Puhovski: Milanović je najlošiji hrvatski predsjednik i svejedno ima šanse da bude izabran

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u N1 studiju kod našeg Igora Bobića s kojim je razgovarao o političkim aktualnostima.

Žarko Puhovski komentirao je kandidate za nadolazeće predsjedničke izbore u Hrvatskoj i naveo što smatram problemom: “Imamo kandidate centar-desnica, ništa centar-lijevo nema. Kada se oduzme biračko tijelo na toj strani od centra do desnice, oko 30 posto biračkog tijelo nema svog kandidata ili kandidatkinju i to je ozbiljan problem. Ne vidim da bi se netko skoro mogao pojaviti”, kazao je.

“Zoran Milanović je u najboljem slučaju centar, ako ne i centar-desnica, od ljevice mu je ostalo malo ritualnog antifašizma, to ga hvata dvaput godišnje, ovo drugo je centar i ponekad radikalna desnica”, naveo je Puhovski.

“SDP-ovi birači će progutati sve”

Dodao je kako će SDP-ovi birači glasati onako kako odluči partija: “Progutat će sve, oni imaju ideju koja im je došla glave na izborima, sve je dobro protiv HDZ-a. Milanović je sigurno protiv HDZ-a, to što je desniji od Vlade i Andreja Plenkovića, to ih ne smeta čim je protiv njih, to je njima važno”, rekao je.

Puhovski je odgovorio na pitanje je li ugrožena Milanovićeva pozicija ulaskom Dragana Primorca u predsjedničku utrku: “Mislim da nije, ali u najmanju ruku neće se prošetati. Neki su mislili da bi on mogao pobijediti i u prvom krugu što je sada nemoguće, ali je i dalje favorit. Već su počele izlaziti neugodne informacije iz biografije Primorca, a očito za neke HDZ nije znao. Nisu dovoljno pažljivo birali svog kandidata i sada će imati problema”, istaknuo je.

“Već je izdao stranku”

“Za mene je problem to što je on čovjek koji previše o sebi govori, on je krive savjetnike slušao. On je čovjek koji bi trebao biti HDZ-ov kandidat, a on je tu stranku već jednom izdao. Bit će problema, ali on je jak kandidat. Prvo zato što je HDZ uz njega i zato što je veliki broj ljudi odlučio da im je Milanovića dosta. HDZ je dobro procijenio da treba inzistirati na opciji kršitelja Ustava, ne vidim kako bi na to Milanović mogao suvislo odgovorio osim toga da je on Ustav”, dodao je politički analitičar.

Puhovski je naveo kako Milanović u javnim nastupima pokušava biti finiji od Primoraca, ali da to neće dugo izdržati: “To nije njegov stil i na neki način bi razočarao dio svojih pristaša”, rekao je.

“Najlošiji hrvatski predsjednik”

“Objektivno Milanović je nakon 2000. najlošiji predsjednik kojeg je Hrvatska imala i svejedno ima šanse da bude izabran, to govori o Hrvatskoj i omrazi naspram HDZ-a te nesretnom sindromu SDP-a koji se ne može izvući iz discipline koja tuče socijaldemokratski program”, dodao je politički analitičar.

Puhovski je objasnio može li Milanovića ugroziti Ivan Anušić i politika HDZ-a: “Zaoštrit će se rasprava, ali Milanović ima jedan argument, a to je odaziv, oni će morati kupiti ljude u vojsku jer nema raspoloženja u tim generacijama. Morati će se promijeniti stvari”, rekao je.

