Puhovski: Naš je problem ako Plenković ode u Bruxelles, evo zašto

Politički analitičar Žarko Puhovski u Newsnightu je s našim Ivanom Hrstićem analizirao rezultate europskih izbora i druge političke aktualnosti.

Gostujući u ponedjeljak u Newsroomu, SDP-ov Tonino Picula je na pitanje hoće li se kandidirati za predsjednika Republike odgovorio: “Nikad ne reci nikad”.

Na njegove se najave osvrnuo i Puhovski. “Nije moguće, i on to zna. Ali radi se o nečemu drugom. Uveli smo praksu da se ljudi kandidiraju za funkcije koje ne mogu obnašati, a to je prevara birača i to će očito trebati zakonom zabraniti. Stranke se ponašaju nevjerojatno, čak i on od kojih to nisam očekivao – Možemo – izvršio je tu prevaru s Ivanom Kekin koja je dobila najvše glasova i onda nestala.”

Picula o Milanoviću: Nikad nije izašao iz zone komfora, ali je SDP uveo u zonu rizika

Puhovski smatra da je to prevara birača i to od stranke koja se izjašnjavala kao stranka koja je u dogovoru s biračima.

“Benčić kaže da je Bosanac bolji za Bruxelles, ali građani su smatrali da je Kekin bolja… Ako se stvar zove demokracija onda nije stvar tko vam se više sviđa nego tko je dobio više glasova”, naveo je.

Ima li Možemo svog crnog labuda?

“Nisu sad rekli da su doživjeli neuspjeh, a jesu, a puno im je pojela jedna influencerska lista”, dodao je Puhovski o Možemo.

Lista Nine Skočak jedno je od iznenađenja europskih izbora, a neki je nazivaju i crnim labudom stranke Možemo.

“Oni su prije svega šminkerski labud jer to je lista koja se igrala između šminke i radikalizma i zbog toga nisu tako dobro prošli. Imali su veliki potencijal”, smatra analitičar.

Puhovski smatra da je svima doprinijela niska izlaznost i da se sada pokazuje da u Hrvatskoj imamo dvije, odnosno jednu i pol stranku – HDZ i ono što je ostalo od SDP-a. Puhovski dalje navodi da samo oni imaju glasačko tijelo koje je i izašlo na izbore i oni su jedini profitirali.

“Možemo je prošao loše jer se nije uspio udariti na SDP, a SDP je barem nakon izbora počeo kritizirati Možemo jer to je jedino logično jer su oni konkurenti”, kazao je.

Tko će biti novi šef SDP-a?

Nakon održanih EU izbora, predsjednik SDP-a Peđa Grbin najavio je u ponedjeljak da na unutarstranačkim izborima koji im predstoje, neće se kandidirati niti za jednu funkciju, a stranku će voditi dok članovi SDP-a ne izaberu novog predsjednika. Počelo se nagađati tko bi mogao biti novi šef stranke.

“Govori se o Hajdašu Dončiću – ja mislim da to ne bi bio napredak čak ni u odnosu na Grbina”, kazao je Puhovski.

Ahmetović: Plenković se inati DP-u, a DP Plenkoviću, ne mogu se dogovoriti oko jednog prijedloga Hajdaš Dončić: Ako ću biti kandidat, ne treba mi da predsjednik stane uz mene

Dodaje da je Grbin odlučio otići na fin način, iako na fin način nije vodio stranku. “Jako je naštetio SDP-u, razmontirao je zagrebačku i splitsku organizaciju. On je bio ne samo pod kontrolom Milanovića, nego ga je doživljavao kao čovjeka kojem radosno služi jer ga smatra superiornim.”

“Jedina šansa za SDP da napreduje je da se pojavi netko tko će se suprostaviti Milanoviću, a to je u ovom trenutku jedino Picula. Picula nije radikal, ne pretjeruje u temperamentnim istupima, ali može biti čvrst”, navodi Puhovski.

“Hajdaš Dončić radi viceve o ženama i punicama – pa da bude kandidat za predsjednika SPD-a – pa nezamislivo”, dodao je.

Suradnja DP-a i HDZ-a

Puhovski se osvrnuo i na Domovinski pokret, navodeći da ih šef HDZ-a Andrej Plenković “pojede za doručak”.

“Naš je problem ako Plenković ode u Bruxelles jer onda imamo novog čovjeka koji nije u stanju plesati između Vukovara i Bruxellesa, a to je sad onaj sendvič u kojem sad to funkcionira… Jandroković bi se dobro snalazio u Bruxellesu, ali nisam siguran da bi se snašao u Vukovaru jer nema stranački autoritet. Čovjek koji bi to mogao kad bi htio, ali više nije u toj poziciji, je Milanović. Ali tko bi bio treći, tko bi bio to u HDZ-u, ja ne vidim i onda imamo problem kao nacija jer će se stvar nagnuti na jednu stranu”, tvrdi Puhovski.

“Ako Plenković ostane, pojede ih za dooručak i imat će kontrolu nad parlamentom, a u tom slučaju Milanović ne može izgubiti predsjedničke izbore”, smatra Puhovski.

