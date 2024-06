Puhovski opleo po jednoj stranci: Ponašaju se gore nego vatrogasno društvo u zadnjem selu u Hrvatskoj

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski bio je gost N1 Studija uživo u kojem je s našom Sandrom Križanec govorio o političkim aktualnostima u Hrvatskoj i što možemo očekivati od europarlamentarnih izbora.

Figa u džepu

“Kampanje je jedva bilo, spinoff i ostaci kampanje za parlamentarne izbore. Kod jednih zacijeliti rane, kod drugih malo pojačati ono što im dobro ide. To su svi radili s figom u džepu, uopće nema prave kampanje i nema europske kampanje. Očekivao sam da će bar na jednoj od 25 listi kandidat biti strana osoba da se malo pokaže europski element. To su Zeleni mogli napraviti, ili liberali. Da se vidi znak da se raspravlja o nekim europskim temama. O njima uopće nema govora nego se i dalje priča o domaćim temama. Problem je što je oporba prihvatila istu logiku kao vladajući, premijer se hvali svojim postignućima. Što radi oporba kad priča nešto što nema veze s time. Govore o tome da su za vladavinu prava, a istovremeno su imali Zorana Milanovića koji im je vodio listu. Nitko se ne ponaša racionalno osim djelomično liberalne skupine. Čak i Možemo od kojih ne bih to očekivao, vode nacionalnu kampanju”, rekao je politički analitičar Žarko Puhovski.

SDP: Naša lista je apsolutno najbolja, dali smo sve od sebe Grbin: SDP predlaže izmjene zakona o ovlastima Europskog javnog tužitelja

Smatra da HDZ demotivira svoje birače da izađu na birališta.

“U HDZ-u o sebi govore kao o pobjednicima, time demotiviraju svoje birače da izađu na izbore, a veliki će problem biti niska izlaznost na izbore. To ima svoje posljedice, čak i među njihovim biračima jer će misliti da nema potrebe da izlaze na izbore. Ovi mandati su sigurni: HDZ dobiva 5, SDP 3, a Možemo 1. Postoje tri mandata mogu biti svakome. U svakom slučaju, po mom shvaćanju SDP odlično prolazi s obzirom na katastrofu koju su doživjeli na parlamentarnim izborima. DP gubi dvadesetak posto što je logično jer su pogazili obećanje. Zaista je čudno koliko tvrdoglavu biračku potporu ima SDP što im služi na čast prema stranci jer i nakon neuspjeha ostaju uz njih. Očekivao sam da će proći lošije, tri mandata bi bila jako dobar rezultat, ako se dogode 4 to je spektakularan uspjeh. SDP ima najjaču ekipu, ali nema najjaču stranku. HDZ ima najjaču stranku, ali nema najjaču ekipu. Ipak se više glasa za stranku nego za ekipu”, rekao je pa komentirao i Fair play listu.

“DP ima dva, tri pismena čovjeka”

“Fair play lista ima jaka imena. Imaju osobu poput Rajka Ostojića koji se odlučio žrtvovati za tim. Oni imaju bolju šansu ako bude manja izlaznost. Bojim se da bi izlaznost mogla biti manja od 30 posto, mislim da ljudi sad misle na Europsko prvenstvo i godišnje odmore”, kazao je.

Dotaknuo se i Domovinskog pokreta i Stjepe Bartulice.

“Oni doista imaju dva ili tri pismena čovjeka u tom DP-u. Imaju predsjednika koji ne razlikuje imputirati i amputirati. To je loš vic. Uzeli su Bartulicu kao intelektualca među njima, koji je zadrt, ali koji je čovjek sa svjetonazorskom pozicijom. Većina ljudi u DP-u ne bi znali da su desničari da im drugi nisu rekli”, rekao pa komentirao tko bi s trebao naći na čelu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

“Mislim da Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina treba voditi netko iz oporbe. Milorad Pupovac ima sve kvalitete i kvalifikacije da to bude. Iz programa DP-a je još uvijek jedino vidljivo da žele maknuti Srbe iz političkog javnog života i to je nešto što je skandalozno i što bi zasluživalo da ih se izolira”, rekao je.

Treba li Peđa Grbin dati ostavku?

Za kraj je komentirao treba li Peđa Grbin dati ostavku na čeku SDP-a.

“Peđi Grbinu je bilo vrijeme da ode onog časa kad ga je Milanović pregazio pred Državnim arhivom i kad je raspisao da on bude kandidat, a da nisu poništili odluku da Grbin bude mandatar. Oni se ponašaju puno gore nego vatrogasno društvo u zadnjem selu u Hrvatskoj. Milanović je pregazio statut, bio je dio zločinačke organizacije koja je teško povrijedila Ustav i još je doživio poraz. Najružnije je što su ugrozilo ono bitno što je upravo SDP učinio u Hrvatskoj 200. promjenom ustava. Htjeli su nas vratiti u bespuća Tuđmanove zbiljnosti u kojima bi predsjednik države bio politički aktivist koji kontrolira sve koji mu se sviđaju ili ne sviđaju. Sve je to Grbin progutao i takav ne treba biti predsjednik stranke”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovu stvar odmah izbacite iz dvorišta, zmije ju obožavaju Lovorov list prelijte maslinovim uljem, oduševit ćete se koliko je ovaj lijek dragocjen