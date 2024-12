Puljak prozvao šefa splitskog HDZ-a: Koristi Božić za svoje politikanstvo

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak prozvao je u četvrtak čelnika splitskog HDZ-a Tomislava Šutu da ismijava simbole Božića koji je vrijeme mira i zajedništva, referirajući se time na HDZ-ovo kićenje božićne jelke u središtu grada kuglicama s popisom neispunjenih Puljkovih obećanja.

Puljak je nakon jutrošnje Šutine konferencije za medije pozvao novinare na isto mjesto i kazao da nakon što je kandidat za gradonačelnika Tomislav Šuta na nebu iznad Splita dronovima ispisao logotip HDZ-a “sada je počeo s ismijavanjem simbola Božića kao što je božićna jelka i sam Božić”.

Tvrdi i da su u HDZ-u Božić počeli koristiti za politička prepucavanja te naglašava kako je to vrijeme mira i zajedništva, a ne vrijeme da se ti simboli koriste za kritiziranje drugih političkih stranaka.

“Gospodin Šuta je pripadnik navodno demokršćanske stranke, a koristi Božić za svoje politikanstvo što nije ni mjesto ni vrijeme. Sutra je sjednica Gradskog vijeća, pa neka na njoj kaže sve što ima reći i kritizira nas. Simbole Božića neka ostavi na miru. Što je sljedeći korak? Možda da na čelo malog Isusa sutra zalijepi logotip HDZ-a”, kazao je Puljak.

Na pitanja novinara Puljak je rekao da još nitko u Hrvatskoj nije napravio izmjene GUP- a po novom principu, da je to procedura koja dugo traje, a i u gradu je svega pet urbanista koji to mogu raditi zbog čega sve dugo tehnički traje. Najavio je da ih čekaju vrlo kompleksne izmjene GUP-a i to promjena zona u budućnosti jer neke zone imaju namjeru prenamijeniti za priuštivo stanovanje.

Performans gradskog HDZ-a se odvija ususret raspravi o prijedlogu proračuna grada Splita za 2025. godinu iz kojeg je, tvrdi Šuta, više nego razvidno kako Ivica Puljak ni u kraj mandata ne planira realizirati svoj predizborni program. Istaknuo je da su Puljkova obećanja neostvarena, proračun je marketinški pamflet, a on se ponaša kao pijani milijarder.

Šuta je na poručio i kako Puljak nakon izbora u svibnju 2025. ne zaslužuje novi mandat, a HDZ će ponuditi novu viziju i razvoj grada Splita.

