Ristić Dedić: Učenici ganjaju petice i ne uspijevaju se profilirati u onome što ih stvarno zanima

Zrinka Ristić Dedić s Instituta za društvena istraživanja je gostovala u N1 Newsnightu. S našim Domagojem Novokmetom je razgovarala o predmetu "Škola i zajednica" i stanju u obrazovanju.

“Škola i zajednica” je specifičan predmet. Namijenjen je učenicima drugih i trećih razreda srednjih škola, gdje se učenici kroz jednu školsku godinu bave problemom iz njihove zajednice koji njih osobno tišti. Sami biraju predmet kojim će se baviti. To može biti govor mržnje u javnom prostoru, prometni problemi, problemi beskućnika, nešto što oni doživljavaju da je u njihovom gradu problematično”, objasnila je Ristić Dedić.

Učenici, kazala je, nakon godinu dana izlaze sa svojim rješenjima tog problema.

“Ove godine su se učenici bavili potrebama starijeg stanovništva. Vidjeli smo da čak i takve probleme prepoznaju kao nešto gdje mogu doprinijeti. Organizirali su volonterske aktivnosti boravka sa starijim ljudima.”

Preduvjet da se pokrene ovakav predmet je, smatra Ristić Dedić, prvenstveno politička volja: “Uvijek je važna potpora sustava.”

“Učenici se žele obrazovati…”

Kao jednu od prednosti hrvatskog obrazovnog sustava, Ristić Dedić navodi istraživanja koja ukazuju na to da je rano napuštanje škole u Hrvatskoj daleko rjeđe nego u većini europskih zemalja.

“Učenici se žele obrazovati, što govori o vrijednosti obrazovanja, a iskazala bih kao prednost i kvalitetne odnose učenika i nastavnika.”

Ipak, postoje elementi koji zahtijevaju značajna poboljšanja.

“Imamo premalo usmjeravanja učenika. Kroz naš sustav, koji ide kroz to da ganjaš petice se ne uspijevaju učenici profilirati u onome što ih zanima. Kroz taj sustav gdje trebaš imati peticu iz svega ne uspijevaš spoznati svoje jake i slabe strane”, smatra Ristić Dedić.

“Još uvijek smo naučeni na ocjene od 1 do 5 i ništa drugo. Potrebno je ukinuti opći uspjeh jer on ne govori ništa o kvaliteti učenja, ali to se ne rješava. To je nešto što je tradicionalno uvriježeno. Vrednovanje je prilično zaostalo”, zaključila je.

