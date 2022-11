Sabor se i rukama i nogama bori da o nečemu ne odlučuje

Podijeli :

Donosimo jutarnju analizu našeg Elvira Mešanovića.

Oko obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj dvotrećinske većine u glasovanju u Saboru neće biti, zato što je većina oporbe zauzela stav predsjednika Zorana Milanovića, da je cijela priča neustavna.

Kad se pitalo saborske zastupnike boje li se da će ostati na krivoj strani povijesti zbog glasanja o Ukrajini, rekli su – ne, ovdje se ne štiti Ustav, krši ga se i zato ne treba glasati.

Različite će biti taktike, neki će glasno biti protiv, neki neće ni sudjelovati u raspravi.

Sve je krenulo krivo kad je ministar Gordan Grlić Radman otišao na Vijeće ministara Europske unije, a da se nije konzultiralo predsjednika Zorana Milanovića. Bilo je jasno da će Milanović zbog toga napraviti svojevrsni kaos i jest. Smetalo mu je što je nacrt odluke potpisao ministar Mario Banožić, a ne premijer Andrej Plenković. To predsjednik smatra neustavnim, a to smatra i oporba.

Jasno je u Milanovićevu mandatu da i kad bi Plenković napravio sve što on hoće, predsjednik našao razlog za sukob s njim.

Bila je žestoka rasprava i na Odboru za obranu, gdje je predsjedavajući Franko Vidović napustio sjednicu jer smatra da je cijela priča neustavna.

Iako u Vladi kažu da je Sabor više puta odlučivao o sličnim odlukama, jasno je da o ovome odlučuje prvi put. Sabor se ranije žalio da Vlada ima previše ovlasti, a sad vidimo da se Sabor rukama i nogama bori da o nečemu ne odlučuje.

Za ovo postoji rješenje, a to je da pametniji popusti, međutim, to se u ovom slučaju neće dogoditi. Možda bi rješenje bilo da Plenković pošalje novi nacrt odluke Milanoviću, osobno je potpiše, a ne Banožić, pa ćemo vidjeti hoće li onda predsjednik biti za ili protiv, a vidjet ćemo i je li onda oporba za ili protiv obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. A to je teško očekivati od hrvatskih političara.

