Ustavna stručnjakinja: Hrvatski političari ipak imaju zadnju granicu koju neće prijeći

Profesorica s Pravnog fakulteta u Rijeci, Sanja Barić, gostovala je u N1 studiju uživo kod Domagoja Novokmeta gdje je komentirala dogovor vladajućih i oporbe oko izbora ustavnih sudaca.

Barić kaže da ju nije bilo strah da neće doći do izbora ustavnih sudaca. “Hrvatski političari ipak imaju zadnju granicu koju neće prijeći jer imaju svijest o tome kakva bi to katastrofa bila. To ne znači da je ovaj proces dobar, ali znaju koje bi bile posljedice”, rekla je.

“Ne odigravaju se katastrofični scenarij kada je u igri scenarij u kojim možeš više dobiti i zato me nije bilo strah. Mi znamo koji su stručnjaci bolji ili lošiji, ali mi ne znamo zašto su oni odabrali neke”, dodala je.

“Ustavni sud nam treba”

Kaže da je pozitivno da svima onima koji su zagovarali da nam ne treba Ustavni sud, da vide koliko je to važna institucija i da se puno kandidata javilo. “U javnim razgovorima se vidjelo da su neki evidentno imali unaprijed poznata pitanja, neki su bili jako dobro bili pripremljeni, neki nisu imali šanse pa su došli sa svojom osobnošću, ali to je demokratski proces i politička odluka”, navela je Barić.

Što se kritika tiče, napominje da bi oporba trebala u tome sudjelovati i doprinijeti izboru ustavnih sudaca. “Ovo se sve trebalo odviti puno ranije jer bi imali bolji uvid i više argumenata. Odbor za ustav je trebao predložit veći broj kandidata od onoliko koliko se bira”, istaknula je.

Smatra da institut reizbora ustavnih sudaca treba maknuti, pogotovo u “hrvatskim uvjetima”.

