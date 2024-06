SDP-ovac prozvao Tomaševića i najavio kandidaturu: “Licemjerni Tomašević…”

Podijeli :

Jurica Galoic/PIXSELL

Renato Petek, SDP-ov zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, prozvao je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i najavio da će se kandidirati za predsjednika stranke u Zagrebu.

“Licemjerni Tomašević koji krši brojna predizborna obećanja neće pomoći SDP-u rušenju HDZ-a. Ove, 2024. godine Možemo! nije djelovao s ciljem rušenja HDZ, kao što ni 2017. na izborima nisu željeli srušiti Bandića.

SDP Zagreb kao lokomotiva SDP Hrvatske mora i može uspješnije upravljati Zagrebom! A to je moguće jedino ako dođe do promjene sadašnjeg rukovodstva koje nas je dovelo u nezavidan položaj u zagrebačkoj politici, posebno u periodu od 2021. godine do danas, s izuzetkom perioda Viktora Gotovca.

SDP Zagreb može i mora jasno artikulirati stavove i nuditi rješenja gradskih problema. Zbog toga ću se kandidirati za predsjednika stranke u Zagrebu”, napisao je Renato Petek na Facebooku.

