Selak Raspudić: Ne blefiram, ozbiljna sam i žao mi je što se mnogi plaše Milanovića

Uz Zorana Milanovića, ime nezavisne saborske zastupnice Marije Selak Raspudić jedno je od onih najozbiljnijih koja se spominju u kontekstu predsjedničkih izbora. Kada će donijeti konačnu odluku o ulasku u utrku, što je razlikuje od drugih kandidata i kako bi mijenjala funkciju predsjednika RH, govorila je u intervjuu za tportal.

Kada je 2020. sa suprugom Ninom Raspudićem izabrana u Hrvatski sabor, Marija Selak Raspudić već je bila poznato ime u javnosti. Oboje su građani upoznali preko TV ekrana te su mogli svjedočiti njihovim retoričkim i polemičkim sposobnostima u emisiji ‘Peti dan’, piše tportal. Da je spremna na argumentiranu raspravu, Selak Raspudić pokazala je i proteklih pet godina u saborskim klupama, u kojima je do prije koji mjesec djelovala u Klubu Mosta. S tom je političkom strankom došlo do razlaza uoči europskih izbora, no ona sada najavljuje daljnje korake u političkoj karijeri. Interes su joj pobudili predsjednički izbori te je jedna od potencijalno ozbiljnijih kandidata.

“Iskazala sam volju da se kandidiram jer nisam osoba koja voli zavlačiti niti kalkuliram. Ozbiljan sam kandidat i ne gledam ovo kao na oblik političke samopromocije ili političkog blefa. No, s obzirom na to da sam u specifičnoj situaciji kao nezavisna kandidatkinja i da nezavisnost uvijek ima svoju cijenu, trenutno sam u fazi razrade logistike i promišljanja sadržaja same kandidature. Te se kockice slažu, a kada se finaliziraju, izaći ću i sa službenom kandidaturom”, rekla je Selak Raspudić govoreći o mogućoj kandidaturi na predsjedničkim izborima.

“Netko tko pretendira na pobjedu mora prije svega imati sadržaj. Kandidatura za predsjednicu nije nešto kao da dođete i kažete – ja sam sutra predsjednica, nego je pitanje toga što imate novo ponuditi građanima i kako vidite tu funkciju”, dodaje.

Sraz s Milanovićem

Krene li u predsjedničku utrku, kako planira parirati žestokoj retorici Zorana Milanovića?

“O tome ne razmišljam na takav način. Svatko od nas ima svoju osobnost. Primijetila sam da postoji ta atmosfera straha oko polemike sa Zoranom Milanovićem. Kao saborska zastupnica sučelila sam se gotovo sa svim političarima, a kao sveučilišna profesorica nemam strah od konfrontacije argumenata i smatram to svojom obavezom. Žao mi je vidjeti da postoje mnogi akteri na političkoj sceni koji se ne usuđuju odgovoriti Zoranu Milanoviću ili nekome drugome. Ako vi sami potičete taj tip atmosfere straha, onda ćemo teško ohrabriti građane da sudjeluju u političkim procesima pa i da vjeruju da se išta može promijeniti u njihovim životima. Imam svoj sadržaj, imam iza sebe put koji svjedoči što jesam politički i u tom smislu tko god stao s druge strane, ja ću s njim rado razgovarati. Moj cilj nije nekoga pobijediti, nego iz razgovora s nekim naučiti nešto te u kvalitetnoj i dinamičnoj raspravi zajednički baciti novo svjetlo na stare probleme. Kad se na taj način pristupi polemici, cijelo društvo će profitirati”, zaključila je Selak Raspudić.

