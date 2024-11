Sindikat Zajedno poručuje da će prekinuti štrajk kada dobiju poziv iz Ministarstva: “Očekivali smo ga još sinoć…”

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Sindikat Zajedno u utorak je poručio da će štrajk zdravstvenih djelatnika prestati čim ih Ministarstvo zdravstva (MIZ) pozove na razgovor oko njihovih zahtjeva.

“Čim dobijemo poziv spremni smo prekinuti štrajk i razgovarati u Ministarstvu oko naših zahtjeva, a to je povećanje osnovice za 20 posto, da se izmijene neki koeficijenti i da nam se vrati naknada za topli obrok”, izjavila je dopredsjednica Sindikata Zajedno Sanda Alić ispred zgrade KBC-a Zagreb gdje se na drugi dan štrajka okupilo nekoliko desetaka štrajkaša.

Alić je rekla da je do štrajka došlo zbog toga što ih resorno ministarstvo ignorira od veljače, te ne odgovara na pozive i upite oko nove uredbe o koeficijentima. “Spremni smo razgovarati i naći zajednički jezik. Očekivali smo još sinoć da će nas pozvati”, dodala je.

Rekla je i da se na Rebru iz sata u sat povećava broj štrajkaša te da ih je sada oko 300 te je istaknula da je netočan podatak o tome da je oko 550 štrajkaša u cijeloj Hrvatskoj, koji je juče iznio premijer Andrej Plenković.

U sindikatu tvrde da je u štrajku oko 4000 njihovih članova u 58 zdravstvenih ustanova, a riječ je većinom o radiolozima, laborantima i vozačima saniteta.

Po riječima Alić, na nivou cijele Hrvatske vrše se pritisci na štrajkaše, prijeti im se da će im se otkazati ugovor o radu, mijenjaju im se rasporedi smjena te ucjenjuje da će biti prebačeni na druga radilišta.

Iz raznih klinika i ustanova, kaže, dobivaju informacije da se na uputnice koje su redovne stavlja oznaka hitnosti.

Slučaj o otkazivanju operacije na djetetu zbog štrajka instrumentarke odbila je komentirati jer se, kaže, radi o maloljetnoj bolesnici.

“Sve osobe uključene oko toga znaju što se dogodilo i ne smiju iznositi čnijenice van. Žalosti me to što je izneseno nešto uopće van, ali i to što su iznesene i neke pogrešne informacije vezano uz taj slučaj”, rekla je o slučaju otkazivanja operacija zbog štrajka sestre instrumentarke.

Istaknula je i da je najviše pritiska na štrajkaše bilo u sanitetu Krapinsko-zagorske županije, te su zbog toga neki odustali od štrajka.

Po njezinim riječima, pacijenti podržavaju štrajkaše, a s bolničkom upravom KBC-a Zagreb kao poslodavcem surađuju dobro i oni im ne ometaju štrajk.

U sindikatu još nemaju točan broj pretraga koje su na Rebru otkazane u prva dva dana štrajka.

Štrajk se, poručuje Alić, nastavlja do ispunjenja zahtjeva.

