Stručnjakinja za zdravstvene politike o liječniku koji je odbio mito: “Zaprepaštena sam da se to danas slavi”

Nataša Škaričić, stručnjakinja za zdravstvene politike i novinarka Novosti, gostovala je u Pregledu dana kod Ilije Jandrića gdje je komentirala uhićenje sada već bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša.

Škaričić je komentirala da se sada EPPO i USKOK bore za nadležnost nad ovim slučajem. “Scenarij da je USKOK uletio naknadno je izgledan kada znamo da je u pitanju ovac iz europskih fondova. Meni je zabrinjavajuće da vidim razliku u činjeničnom predstavljanju dokaza i po broju optuženih”, rekla je.

Nevjerojatno da je po optužnici EPPO-a prvoosumnjičeni Hrvoje Petrač, a da ga kod USKOK-a nema, a druga bitna stvar je da EPPO tvrdi da ima dokaze da je ministar primio mito, a USKOK tvrdi da je samo trgovao utjecajem, što je bitna razlika. Ja bih imala više povjerenja u EPPO”, dodala je.

“Nemamo razloga sumnjati u vjerodostojnost EPPO-a, ali imamo razloga sumnjati u vjerodostojnost DORH-a“, navela je.

“Zašto to nije prijavio?”

“Ovo je bombastično jer je ministar unutra i to je strašna sramota za Hrvatsku, ali je to tipična operacija kada je riječ o zdravstvu u Hrvatskoj. Imali smo velike dokaze o velikoj ukorijenjenoj korupciji na koje ni jedna administracija nije reagirala. Sada imao reakciju opozicije koja govori da je ovo eksces Plenkovićeve vlade, ali mi imamo problem korupcije u zdravstvu već 30 godina”, rekla je Škaričić.

“Već ovo prelijevanje iz javnog u privatno je korupcija, a svaka administracija to podupire”, dodala je.

Dotaknula se toga da je ravnatelj KBC-a Splita, Julije Meštrović, odbio mito i podnio ostavku. “Skeptična sam prema tome da se na to gleda kao na herojsko djelo. Lijepo je što nije primio mito, ali zašto to nije prijavio. Ja sam zaprepaštena time da se to danas slavi i to je jedan od brojnih pokazatelja tolerancije na korupciju””, istaknula je.

“Poanta je da se shvati da je ovo kap u moru. Činjenica da je ministar sebi dozvolio ovakvo situaciju zbog 75 tisuća eura govori da se ne preza ni pred čim i da se nema granica. Mi možemo biti sigurno i da je to golemo, ali nije prvi slučaj korupcije u zdravstvu”, navela je.

Smatra da je Beroš pokazao amaterizam jer se zna da europski novac nije tako lako pokrasti.

“Ne vjerujem da bi EPPO pogriješio i sad se postavlja pitanje što Petrač radi u zdravstvu. Zadnju riječ o tome tko će biti nadležan za ovaj slučaj ima glavni državni odvjetnik i mislim da je to šteta”, rekla je.

O reakciji premijera Plenkovića kaže da nema “sućuti prema premijeru koji je izgubio 30 suradnika i koji ne misli da nije sam za to odgovoran”.

