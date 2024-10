Snimke nadzornih kamera otkrivaju detalje užasa u Dubravi: Kako je došlo do kobnih udaraca u kafiću?

Podijeli :

N1 doznaje da bi snimke nadzornih kamera trebale biti ključni dokaz kobnog obračuna u kafiću u zagrebačkog Dubravi. Nakon njega uhićen je 54-godišnji zagrebački taksist Željko G., a odlukom Županijskog suda u Zagrebu određen mu je istražni zatvor.

Istražni zatvor određen mu je kako ne bi utjecao na svjedoke kojih je u trenutku obračuna dvojice muškaraca koji je završio kobno bilo par. Nakon udaraca koje mu je Željko G. zadao preminuo je 57-godišnji Vjekoslav T.

Kako je došlo do sukoba?

Tužiteljstvo je tražilo da se osumnjičenom taksistu istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, no Županijski sud u Zagrebu je to odbio. Naime, Željko G. do sada nije osuđivan, a prema do sada dostupnim informacijama sukob je započeo upravo Vjekoslav T.

To se, kako neslužbeno doznajemo, vidi i na snimkama nadzornih kamera što ih je policija izuzela nakon kobnog incidenta.

Vjekoslav T., proizlazi iz snimki, bio je pijan i tražio Željka G. da izađe iz lokala. Ovaj je neko vrijeme te provokacije trpio, no na kraju je ipak izašao iz kafića. Tada je Vjekoslavu T. zadao više udaraca šakom. Ovaj je u idućem trenutku pao na tlo, te udario glavom i zadobio tešku ozljedu. Na putu do bolnice Vjekoslav T. je preminuo, a Željka G, je policija ubrzo uhitila. Za sada je odlučio braniti se šutnjom.

