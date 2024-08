Hrvatski branitelj poslao poruku Pupovcu i Vučiću

Podijeli :

U ponedjeljak Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Tim povodom o ratnim danima i obrani hrvatskog teritorija od velikosrpske agresije sa Sandrom Križanec u Novom danu N1 televizije razgovarao je hrvatski branitelj Srđan Fot.

Kad se 1991. uključio u obranu, u Karlovcu se nije puno toga događalo, govori Fot. Bilo nekih provokacija, dizalo se u zrak kafiće, ali u samom gradu je bio mir, navodi. “U osmom mjesecu sam bio u kafiću kod Miloša, gdje se okupljao tip ljudi kao u zagrebačkoj Zvečki i Kavkazu. S frendom sam otišao na Koranu, u daljini smo vidjeli odbljeske granatiranja i to je prelomilo. Idemo. Imao sam 20 godina, dva-tri mjeseca prije toga sam pobjegao iz JNA”, govori Fot koji je prošao tri mjeseca obuke, ali nije završio vojni rok.

Kako žive branitelji? “Mi smo normalni ljudi, nismo divljaci…”

“U prvo vrijeme smo bili u trapericama, ja sam imao maskirnu jaknu, Alfinu, koju mi je poslala tetka iz Njemačke. Bili smo ponosni kad smo stavili taj hrvatski znak na jakne i kape. Nije bilo oružja, moji dečki kad su išli na Tupusko su svoje puške predavali drugima koji su dolazili. Kako smo osvajali skladišta, tako smo se naoružavali. O Oluji ne možemo pričati ako ne govorimo o onome što joj je prethodilo. Vukovar je dao najveću žrtvu, tamo se JNA slomila. Obranjen je Šibenik, Gospić, Sisak i sva druga mjesta… Trećina Hrvatske je bila okupirana, izgledalo je kao da gubimo, ali mi smo se branili i pokazali da ono što smo na referendumu izglasali, ono što je Sabor donio, da cijeli narod to ide braniti. Počelo je krvavo i završilo tako, ali sama Oluja i ulazak vojske u Knin, a Knin je bio ključ pobjede u ratu, označio je da idemo živjeti u miru i naprijed. Od 1991. do 1995. Hrvatska je bila, industrija je bila u ratnom modu, sve se radilo za vojsku i obranu Hrvatske. Kad se nakon Oluje oslobodila Hrvatska, mogli smo se prebaciti na ovaj drugi mod”, govori.

Poruka Vučiću

“Koliko se sjećam, Tuđman je prvi dan Oluje svako sat vremena pozivao, na svim postajama i televiziji, da moli da narod koji je bio tamo… Jako dobar dio tih ljudi je bio izmanipuliran. Vučić koji govori nikad više traktora… Pa čovječe Božji, ti si se prvi trebao ispričati tom narodu jer si ga izmanupulirao, kad si u Glini govorio da će ih sRbija zaštititi. Od koga? Ako ćemo gledati Oluju, nije bilo masovnih zločina, sjetite se što se događalo u Slavoniji, tko nije pobjegao, taj je bio likvidiran. Ti bi se trebao ispričati tim ljudima koje si izmanupulirao, ti si bio u izvršnoj vlasti. A ovo što se događalo u Oluji, svakome je jasno da nešto ne može savršeno proći, da u svakom žitu ima kukolja, aludiram na Grubore, je li. Ali kad se gleda općenito, akcije Oluja i Bljesak su odrađene perfekteno. Kad je vojska prošla, probila tu prvu liniju, policija je odmah formirala punktove za one koji su ostali, obilazili smo ta sela, skupljali ljude i vozili u Zadar gdje im se pružila pomoć. Svaki dan se u tim selima, govorim za policiju, ali u vojsci isto, Hrvatska vojska je nosila kruh i mlijeko, što sve ne. Naravno da nisu radile trgovine ni ništa kad im se raspala ta njihova tvorevina…”, govori Fot i dodaje da je dobar dio tih ljudi bio izmanipuliran i da je njihova vlast izdala priopćenje o evakuaciji, a ne netko iz hrvatske vlasti.

Zločin u Gruborima

Fot kaže kako su na zločin u Gruborima trebale reagirati instituacije.

“Na kraju si u reagirale. UN je to prijavio, provela se istraga, ljudi su privedeni. Ne znam je li izrečena odgovarajuća kazna. Namjerno sam rekao Grubori, to je mrlja na cijeloj akciji. Zbog toga ne treba generalizirati cijelu akciju”, kaže Fot.

Akcija Oluja

Navodi kako su veterani iz SAD-a, koji su nedavno bili u posjetu Hrvatskoj, rekli da znaju za akciju Oluja. “Ako ti ljudi, koje naš rat ni ne interesira, znaju za to i da smo to odradili savršeno, i to kažu američki visoki časnici, onda bi i mi trebali reći da je to tako. Ako dobivaš potvrde izvana, onda je to to. Ne bi se ta naša akcija proučavala na West Pointu da nije briljantno odrađena”, kaže.

Fot se osvrnuo i na obilježavanje Oluje u Kninu. Ne smatra da je zbog toga “zapostavljena” Banovina. “Knin je bio ključ pobjede. Na taj su dan oslobođeni i Karlovac i Banovina i Lika i Dalmacija. Sutra odajemo počast našim poginulima, koji su dali svoje najvrijednije u obrani Hrvatske. Po meni, centralna svečanost i treba biti u Kninu, no ne smijemo zaboraviti i druge gradove i područja koji su oslobođeni i odahnuli nakon te akcije”, kaže.

Poruka Pupovcu

Fot je poslao poruku i Miloradu Pupovcu.

“Znate li da je 20.000 Srba bilo u Hrvatskoj vojsci. Zašto ne skupite par tih ljudi i ne odete u Knin na obljetnicu? Neće vam nijedan branitelj reći ni riječ. Zašto branite samo stranu koja je bila u toj Krajini, što je s ljudima koji su bili u HV-u? Zar su oni izdajice? Ti ljudi su prihvatili Hrvatsku kao svoju državu”, kaže Fot.

Je li Hrvatska onakva za kakvu se borio?

“Je li bio cilj Hrvatske ući u EU, u NATO? Je, to smo napravili. Republika Hrvatska postoji 33 godine, činjenica je da za stvaranje nacije treba sto godina. Mi smo kao država… Dosta stvari se treba dovesti na onaj fini štih. Uvjeren sam, tvrdim da ono za što smo se borili, to smo i ostvarili. Da, nemamo svoju valutu kunu, ali imali smo referendum. Jesmo li željeli demokraciju? Jesmo. Većina ljudi je prihvatila euro, mogu se ja slagati ili ne, ali treba poštivati volju naroda”, govori dodajući da se zbog toga moralo ići i u Domovinski rat.

“Oni što su izgubili glasovima, oni moraju prihvatiti neke stvari”, kaže.

Mladi i Domovinski rat

Fot smatra da mlade treba animirati. Njegova udruga je ove godine osnovala klub mladih u kojemu su članovi oni koji žele slušati o tome kako je u DOmovinskom ratu bilo, ali oni nisu bili sudionici.

“To je nova generacija. Treba ih učiti patritizmu. Možemo mi biti i ljevičari i desničari, a ljevičari mogu biti patrioti kao i desničari. Na koji način se država voli, to je stvar politike, ali to je naša država. U nekim ciljevima treba biti zajedno, a u tim političkim stvarima ne moramo biti zajedno, uvijek će biti drugih mišljenja i razmišljana”, zaključio je.

