Što građani kažu na blokovsko parkiranje u Zagrebu? “Ništa se neće promijeniti, imat ćemo isti problem”

Parkirališne zone grada Zagreba od danas su podijeljene na 23 bloka. Povlaštene karte građani će moći kupiti jedino za svoj blok, odnosno adresu na kojoj su prijavljeni. Kada odlaze u bilo koji drugi blok morat će kupiti kartu - jer inače postoji mogućnost da će ih slikati zagrebački scan car.

Nova podjela na 23 bloka te nova regulacija s naplatom povlaštenih karata ipak se najviše odnosi na stanovnike prve zone. Stjepan iz Martićeve ulice tvrdi kako ideja uopće nije loša.

“Mislim centar je do sada imao privilegiju jer smo se mi iz prve zone mogli parkirati u drugima i to je za druge bio problema. To je sada fer”, kazao je Stjepan.

Iako i sam ima još pitanja, kao recimo gdje točno njegov blok završava, boljitku se nada – jer pronaći mjesto za parking ponekad zna biti izazovno.

“Preko dana, kada postoji nekakva fluktuacija, ljudi dolaze i izlaze, onda se može naći parkino mjesto. Oko 6 ili 7 navečer, kada se ljudi smjeste, onda je jako teško naći mjesto”, dodaje Stjepan.

Njegov susjed iz Martićeve ipak nešto negativnijeg stava.

“Tko je kupovao povlaštenu kartu za tu, kupuvao je za sebe. Ne može kupiti netko tko je van ove zone, i što će se sad dogoditi? Ništa se neće dogoditi. Imat ćemo isti problem”, rekao je Jakša.

Stručnjak: Ovaj model neće puno toga promijeniti

Smatra kako bi se trebalo unaprijediti javni prijevoz te napraviti parkirališta u predgrađima – istoga stava je i prometni vještak.

“Meni se osobno najviše sviđa model parkiranja u Munchenu. Tamo su parkirališta izvan grada, izvan samog centra izuzetno jeftina. Nekoliko eura za cijeli dan. Onda se dalje krećete podzemnom željeznicom u sam centar grada”, poručio je prometni vještak Goran Husinec.

Blok model sam po sebi, prema stručnjaku, neće mnogo promijeniti. Bez dodatnih parkirališnih mjesta sve će ostati isto.

“Jer mi imamo isti broj parkirnih mjesta, sve veći broj automobila. Kako god da pretumbavamo lijevo ili desno dolazimo do istog rezultata, a to je da imamo premalo parking mjesta , a previse automobila”, dodaje Husinec.

Ako je netko do sada imao važeću povlaštenu parkirališnu kartu – ne mora brinuti.

“Oko 40 tisuća povlaštenih parkirališnih karata, koje su ranije vrijedile za područje cijele parkirališne zone ili više njih, automatski su počele biti važeće samo za područja u blizini njihova mjesta prebivališta, boravišta, odnosno u njihovom pripadajućem parkirališnom bloku”, poručuju iz Grada.

Građanin tako svoju povlaštenu kartu može korisiti u samo jednom od 23 bloka.

U pomoć stiže scan car

Iako se kazne još neko vrijeme neće dijeliti, kada krenu – u pomoć pristiže scan car.

“Dva vozila kontroliraju parkirališne karte u gradu Zagrebu, kontroliraju 35 tisuća parkirališnih mjesta. Vozač koji se vozi u scan caru skenira vozilo te tablicu šalje kontroloru na njegov uređaj koji onda može vidjeti ima li vozilo plaćeno ili nema”, objasnio je Roman Klešković iz Zagrebparkinga.

Automobil na krovu ima šest kamera koje prate sve kuteve. One kada uoče vozilo bez parkirališne karte automatski slikaju 13 fotografija. Vozač na zaslonu odmah dobija povratne informacije.

“Točno se vidi gdje piše YES, gdje auti imaju kompletno sve, dakle plaćeni parking. Gdje piše NO, mi u tom momentu vidimo koji auto nema ništa”, pojasnio je Zvonko Koletić iz Zagrebparkinga.

A kada se uoči automobil bez karte – podaci se odmah šalju kontrolorima na terenu koji zatim izdaju kazne.

