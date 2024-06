Što možemo očekivati od Turudića? “To je svakako bio mudar potez kojim je htio poslati poruku”

Podijeli :

Aktualne političke teme, u TNT-u su s Milom Moralić komentirale novinarke Dajana Šošić (RTL) i Jelena Bokun (N1).

Novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, izabran saborskom većinom još u veljači, 27. svibnja je preuzeo dužnost od svoje prethodnice Zlate Hrvoj-Šipek.

Transkripti srdačne korespondencije između Turudića i državne tajnice Josipe Peslić, nekada Rimac, koja je kasnije optužena za korupciju, dominirali su medijskim naslovima mjesecima. Njegovi susreti s osuđenim bjeguncem Zdravkom Mamićem i reputacija “HDZ-ovog dečka” dodatno su pojačali medijsku pažnju.

Oporba se miri sa situacijom, ali Milanović ne odustaje

Dajana Šošić navodi da, iako je opozicija organizirala prosvjede protiv njega, a Milanović se djelomično uključio u parlamentarne izbore zbog njega, svi se polako mire s trenutnom situacijom: “Kod oporbe možemo vidjeti da se i mire sa situacijom i da će pratiti što se dalje događa. Jedini tko dalje inzistira u napadima na Turudića je Milanović, koji ostaje dosljedan do kraja, a čini se da i hoće, pogotovo ako nastavi utrku za drugi mandat.”

Milanović: Neka se Plenković čuva Turudića

“Što se tiče samog Turudića, on je očito politički izbor, ali ako gledamo njegove prijašnje poteze i karakter, ne čini mi se kao netko tko će bespogovorno slušati nečije naloge”, dodala je.

“Ako izvlačimo poruke iz prvog Turudićevog nastupa, teško ih je dešifrirati, osim da je on sada glavni i da će se pod njegovom komandom stvari mijenjati. Želio je poslati poruku da će u svemu tome biti samostalan, to je moj dojam. Vrlo jasno se postavio i prema budućim suradnicima, kao i prema medijima”, naglašava Jelena Bokun.

Odabir Miškovića? “Mudar potez kojim je htio poslati poruku”

S nestrpljenjem se iščekivalo koga će novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić imenovati vršiteljem dužnosti ravnatelja USKOK-a. Odlučio je da to bude Sven Mišković, zamjenik dosadašnje ravnateljice.

“S obzirom da je korupcija u fokusu javnosti, time će se aktivno baviti. Što se tiče prvog poteza, za Svena Miškovića je poznato da je bio tužitelj u razvikanom slučaju protiv Mamića, a poznat je i odnos Turudića i Mamića. To je svakako mudar potez kojim je htio poslati određenu poruku. Turudić je svjestan da je pod povećalom javnosti i svakako će se truditi biti neovisan i ne dati priliku da ga se previše napada zbog povezanosti s HDZ-om”, kazala je Šošić.

Bokun predviđa da će Turudić raditi po svome: “Složit ću se s onima koji su rekli da ni vladajući u ovom trenutku ne mogu biti sigurni što će i kako raditi Turudić. Čini mi se da će ipak raditi po svome. On je sam rekao da političkih pritisaka nije bilo, već samo medijskih. Neka ostane na tome, mediji će pritiskati da se stvari rade dobro, a politika neka ga pusti. Nadam se da će se i on skroz maknuti od politike.”

Laganje na pressici

Turudić je na prvoj press konferenciji, odgovarajući na pitanja novinara, govorio i o budućoj suradnji s europskim tužiteljima.

“Oni će u meni imati lojalnog suradnika. Kucate na otvorena vrata, bit će sve u redu”, rekao je na pitanja o suradnji s EPPO-om.

Ipak, Turudić nije uvijek govorio ovako.

Gradska plinara izgubila opskrbu plinom: “Vidi se da je ova nova zagrebačka uprava nesposobna”

Gostujući kod Nine Kljenak na N1 8. veljače rekao je: “GDO je nadležan za rješavanje sukoba nadležnosti između EPPO-a i državnog odvjetnika. Nisam siguran da smo trebali osnovati to tijelo, niz europskih zemalja ga nema i mislim da je situacija kod njih bolja. To je politička odluka i treba je poštovati. Oni brinu o financijskim interesima EU-a. Mislim da se prenaglašava njihova neka velika moć.”

Postavlja se pitanje kako drugačije protumačiti ovu izjavu.

“Prva laž – nema niz zemalja. Bilo ih je pet u trenutku kad je on to govorio. Srećom postoje snimke pa ne moramo to ni tumačiti” kaže Bokun pa dodaje: “Vrlo je jasno da se Turudić od svoje dosta nespretne izjave htio izvući na način da je sve prebacio na krivicu voditeljice. Tu nije bilo nikakve dvojbe da je on jasno rekao da Ured europskog javnog tužitelja nije donio ništa dobro. Sad šalje poruke da je partner i da je sve u redu.”

Gradska plinara je izgubila jedini posao koji nije smjela – dvaput zaredom

Gradska plinara Zagreb-Opskrba Zagrepčane više neće opskrbljivati plinom. Taj posao preuzima Međimurje plin iz Čakovca koji će prvi put u povijesti opskrbljivati oko 290.000 korisnika plina u Zagrebu.

Na pitanje čiji je to propust i tko treba snositi odgovornost, Šošić odgovara: “Dojam je da je Gradska plinara Zagreb izgubila jedini posao koji nije smjela izgubiti i to dvaput zaredom. Zasigurno je to neugodna situacija i ugroženo im je poslovanje i radna mjesta, a ne mogu se oteti dojmu da su se ozbiljnije trebali pripremiti za taj natječaj. Manja tvrtka ih je na vlastitom terenu izbacila iz igre.”

Upitana koliku odgovornost u ovoj priči snosi gradonačelnik Tomašević, Bokun odgovara: “Mogli su se i trebali pripremiti. Čini se kao da su nespremni dočekali situaciju. To neće dobro odjeknuti prema građanima, a taman da i nije odgovoran Tomislav Tomašević, ovo ipak ispada naivno s jedne strane. S druge strane se spekulira da se radi o većoj priči iza koje stoje veći igrači, ali čini mi se Tomaševiću ovo nikako ne ispada dobro. Građani neće ostati zakinuti, ali šalje se loša politička poruka.”

