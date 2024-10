Stručnjakinja za komunikaciju: Selak Raspudić i Kekin su bolje od Milanovića i Primorca

Podijeli :

Profesorica političke komunikacije Nikolina Borčić u Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirala je način na koji u posljednje vrijeme komuniciraju hrvatski političari.

U prvom planu je NSATU misija, kao i sve što se oko nje govori. Slušamo optužbe za laži, dezinformiranje… popraćene brojnim uvredama.

“Čuli smo brojne informacije, poluinformacija i dezinformacija. Velika je polarizacija između dva glavna aktera pa samim tim i klubova koji stoje iza njih. Dojam je da se neće ostvariti dvotrećinska većina. Previše su se svi koncentrirali na međusobnu diskvalifikaciju pa je samim time odmaknut fokus javnosti od stvarne teme. Na taj se način sve vrti oko sukoba predsjednika i premijera. Odlazimo od sadržaja i vjerujem da je to jedan od razloga zbog kojeg je premijer pozvao drugog čovjeka NATO-a u Zagreb”, kazala je Borčić.

Naglasila je da ako ne dođe do dogovora predsjednika i premijera, neće doći do njega ni na nižim razinama.

“Ostali koji podržavaju premijera ne mogu nikako razumjeti kako je moguće da SDP slijedi logiku i stav Zorana Milanovića. Ne vidim da se može puno napraviti po pitanju dogovora. Moguće je da javnost dobije dodatno pojašnjenje iz NATO-a. Također, Milanović je izabrao strategiju zaštitnika nacionalnih vrijednosti, što je suverenizam. Premijer, isto tako jasno kaže, da se radi o interesu Hrvatske i o njenoj reputaciji.”

U cijelom tom sukobu imamo situacije kad se prelazi preko rubova pa se teško vratiti natrag. A u sve je bila uključena i SOA.

“Tako nešto nije dobro za reputaciju same SOA-e jer je jako važna njena nepristranost, kao i njena uloga u društvu. Jer, nepovjerenje u institucije je na visokim razinama.”

Borčić pojašnjava da je politička komunikacija postala jako banalna i pojednostavljena jer su takvi i svjetski trendovi. U tom smjeru idu i političke rasprave…

“Nekako mi se čini da je jedna od karakteristika političkih rasprava kod nas da se ne razmisli prvotno o tome što će se reći i kakav će to imati efekt.”

Predsjednik, primjerice, koristi podosta doskočica i narodnih poslovica.

“Uzmaknuo je od intenzivnog i osebujnog rječnika. Situaciju oko glasanja komentirao je kroz priopćenja i društvene mreže, gdje se može ublažiti što želi reći. A način na koji se obraća javnosti ostaje ljudima u sjećanju. Sklon je tome i kad ne pretjera, njegova poruka stigne do publike na pravi način”, objasnila je pa na kraju komentirala Dragana Primorca, Mariju Selak Raspudić i Ivanu Kekin:

“Komunicira onako kakav je i on sam – staložen, kroz znanstveni pristup, korištenjem činjenica. Općenito, mislim da su kandidatkinje bolje u komunikaciji od kandidata. Otvaraju konkretne probleme, o kojima se ne priča, a i način komuniciranja im je pristupačniji. Također, ne osvrću se na to zašto drugi nisu dobri nego zašto su one bolje.”

