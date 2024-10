Tjedan dana je do američkih izbora. Avdagić: “Kampanja je bila puna kurioziteta. Tko preživi – pričat će”

Podijeli :

Još je ostalo samo sedam dana do predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, izbora koji se uobičajeno smatraju važnima za cijeli svijet.

Predizborna kampanja bila je jedna od neobičnijih u novijoj američkoj izbornoj povijesti. Demokrati su ljetos, manje od četiri mjeseca do izbornog dana, zamijenili kandidata, aktualnog predsjednika Joea Biden, njegovom zamjenicom Kamalom Harris. A republikanski kandidat Donald Trump dvaput je zamalo bio žrtvom atentata. Prilikom pokušaja atentata u srpnju u Pennsylvaniji navodno je izgubio i komadić uha koje mu je okrznuo metak.

Vulgarne i rasističke izjave na Trumpovom skupu u New Yorku

Samom kampanjom prodefiliralo je mnoštvo znanih i neznanih likova dajući podršku Harrisovoj ili Trumpu. U debatama se čulo bizarnih izjava poput one ničim dokazane Trumpove da imigranti u Ohiju jedu pse i mačke. Nije manjkalo ni uvreda. Harris je Trumpa nazivala “fašistom”, a on nju “luđakinjom”.

“Nakon izbora mogući prosvjedi i napetosti”

“Kampanje oblikuju kandidati, a Trump posebno”, kaže nam vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.

“Govorimo li o ovoj kampanji, zapravo govorimo samo o Trumpu. Izbacimo li njega iz računice i ubacimo nekog drugog, to jednostavno nije isto. On je na sličan način obilježio i prethodne dvije svoje predsjedničke kampanje. Ali u ovoj se zaista izdogađalo svega i svačega”, dodao je.

Što se tiče neizvjesnosti ovih izbora, Avdagić kaže da je u američkoj povijesti bilo puno neizvjesnih izbora pa po tome ovi neće odskakati, ali bi ih mogao obilježiti jedan kuriozitet.

Harris u lovu na glasove crkvi, Trump u McDonald’su

“Imamo kandidata (Trumpa) za kojeg nismo sigurni kako će, ako se to dogodi, prihvatiti izborni poraz. Tko god na kraju bio izabran, mislim da će atmosfera biti užarena i da će odvjetnički timovi pokušati nešto učiniti slično kao i prošli puta kada je Trump izgubio od Bidena ili kada je 2000. Al Gore izgubio od Georgea Busha mlađeg. (Tada se na objavu reztultata izbora čekalo 35 dana, nap.a.) Mislim da se mogu očekivati i prosvjedi protiv kandidata koji pobijedi, a moguća je i duža napetost zbog osporavanja rezultata. Moguće je, dakle, da vidimo nešto slično onomu što smo gledali kada je Trump 2020. izgubio izbore”, kaže Avdagić.

“Podjele kakve su u Americi imamo i ovdje”

Nepomirljivi tonovi i razilaženja oko svih tema u kampanji prelili se i na američko društvo i dojam je da je podijeljenost ondje veća no ikada. Avdagić, pak, kaže da nisu samo SAD tako podijeljene.

“Svjedočimo takvoj podjeli unutar gotovo svih društava, posebno unutar demokratskih zapadnih društava. Tamo je danas podjela jako izražena i nitko ne želi popustiti. Politički polovi su se udaljili, postali ekstremniji i svi žele ili sve ili ništa vodeći se onime: da bih ja pobijedio, drugi mora izgubiti. Svijet je nepovratno otišao u tom smjeru, a Amerika je, kao i u mnogim drugim trendovima, bila predvodnik i u ovome. I u Hrvatskoj imamo takve vrste debata, poput ove oko par časnika u misiji NATO-a zbog koje se stvaraju društvene podjele, a u Saboru je izjašnjavanje o tome postalo važnije od izjašnjavanja o državnom proračunu. Gledamo Ameriku i užasavamo se onime što se tamo zbiva, a osvrnemo li se oko sebe vidjet ćemo da to imamo i ovdje”, govori Avdagić.

Top tema je inflacija, a ne ratovi u svijetu

Iz ovdašnje je perspektive stvoren dojam da u američkoj predizbornoj kampanji visoko kotiraju vanjskopolitička pitanja – rat u Ukrajini, sukob na Bliskom istoku ili odnosi s Kinom i Iranom. No, ključne su domaće teme: inflacija, porezi, carine, imigranti, pobačaj, posjedovanje oružja…

Nove ankete: Harris i Trump izjednačeni u odlučujućim saveznim državama

“Inflacija je svakako jedna od najvažnijih tema i Donald Trump je efektno izašao s pitanjem: Živite li bolje danas nego prije četiri godine? To je bilo jako efektno jer prikazuje Harris kao kandidatkinju koja nije to postala sada, nego je već četiri godine u sustavu koji je upravljao državom. Slično je i po pitanju imigrantske politike. S druge strane, pitanje Ukrajine nije presudno na američkimm izborima. Dapače, bliskoistočno pitanje je iznad njega, a ni ono nije u nekoj mjeri presudno osim ako se ne gledaju neke unutarnje silnice. SAD je specifičan, ali ne posve. Sve su to trendovi koje smo vidjeli i u Hrvatskoj. I tamo su, kao i kod nas, pitanja inflacije i osobnih primanja ključna na izborima”, ističe.

Američke izbore mogle bi presuditi žene

Avdagić smatra da će na ovim američkim izborima važan čimbenik biti žene.

“Time je za Harris i demokrate važnije što su u kampanji uspjeli nametnuti pitanje prava na pobačaj. Trump nastoji izbjeći tu temu što je više moguće, upravo zato da ga žene, koje čine većinu populacije, ne kazne na izborima. One dobro razmišljaju što bi ukidanje prava na pobačaj značilo i kakve bi konzekvenece imalo ako bi se prepustile nekakvom ilegalnom sustavu ili da moraju putovati u druge države kako bi ostvarile to pravo”, smatra.

Pogledajte tko od poznatih podržava Harris, a tko Trumpa

Avdagić zanimljivim smatra i uključivanje iznimno velikog broja poznatih osoba u predizbornu kampanju i davanje njihove podrške nekome od kandidata.

“Naročito puno estradnih zvijezda se uključilo u kampanju. Dominantno se radi o onima koji su podržali Harris. Kuriozitet je uključivanje milijardera Elona Muska u kampanju Donalda Trumpa, naročito kad vidimo da jedan milijarder pomaže drugom milijarderu, a pritom se obojica obraćaju većinom nižoj srednjoj klasi. Sve je to vrlo zanimljivo. Kako se kaže, tko preživi – pričat će”, zaključio je Avdagić.

