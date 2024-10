Picula kontra Milanovića: Hrvatska treba sudjelovati u misiji NSATU

Podijeli :

Europarlamentarac Tonino Picula razgovarao je s našom Natašom Božić o novoj ulozi u EP-u koja mu je pripala, onoj izvjestitelja za Srbiju.

Picula je govorio i o podršci Ukrajini. U EP-u je podrška ogromna, a u Hrvatskoj je situacija ipak nešto drugačija. On objašnjava da se iskristalizirala jedna zanimljiva pojava – rat je postao tema na kojoj se prelamaju odnosi vlasti i opozicije u različitim zemljama.

“Srećom, Hrvatska u tom razdoblju nije imala ruski problem, kao Njemačka ili Austrija. Ali, odnos prema invaziji postaje točka odmjeravanja vlasti i opozicije. Što se tiče EP-a, on je zauzeo vrlo jasno stajalište da se Putina treba osuditi zbog kršenja međunarodnog prava. Ta polemika se u mnogim državama razvila”, govori zastupnik socijalista.

“Što će odlučiti zastupnici SDP-a u Saboru, to ovisi o njima. Moj stav je potpuno jasan, ja sam za to da se Ukrajini pomogne na svaki mogući način pa i sudjelovanjem u ovoj misiji. To je oblik podrške napadnutoj zemlji”, govori Picula.

Ne slaže se s bojazni predsjednika Republike zbog slanja vojnika u NSATU. Ponavlja da je to oblik pomoći napadnutoj zemlji i kaže kako je sve to već dogovoreno na summitu NATO-a u Washingtonu.

“Svi čekamo što će se dogoditi 5. studenog. O odluci američkih birača ovisi sudbina Zelenskog, a netko je rekao i da Putin više ovisi od volje američkih birača, nego ruskih”, govori.

Picula kaže u europskom političkom prostoru već neko vrijeme lebdi pitanje hoće li Europa ostati usamljena u podršci Ukrajini. “EU je mirovni projekt i sad je prebaciti u ratni mode nije tako jednostavno. Putin je pomogao NATO-u da se proširi i vjerojatno će, nažalost, utjecati i na spremnost EU građana da razmisle o vlastitoj sigurnosti”, kaže.

Izvjestitelj za Srbiju

Nakon Slovaka Edvarda Bilčika i Nijemca Davida McAllistera, narednih pet godina o napretku Srbije računa će voditi, po prvi puta, jedan Hrvat. Piculino imenovanje na ovu funkciju nije naišlo na dobre reakcije u susjednoj zemlji. Državni vrh Srbije burno je reagirao na Piculino imenovanje.

“Nisam iznenađen. Ja se našim susjedstvom ne bavim od jučer, dobto poznajem prilike i moji stavovi su jasno komunicirani. Držanje većeg dijela medija u Srbiji koji su u pod kontrolom vladajuće stranke me ne iznenađuje. Psovanjem se problemi ne rješavaju i ovom poslu namjeravam pristupiti s istom odgovornošću kao što sam radio i sve drugo. Služit ću se činjenicama. Svi koji utječu na stanje u Srbiji bit će moji sugovornici, namjeravam razgovarati s nevladinim sektorom, opozicijom, lokalnom samoupravom, akademskom zajednicom…”, govori.

Na pitanje može li Srbija u EU bez da prizna Kosovo i bez rješavanja pitanja nestalih u Domovinskom ratu u Hrvatskoj, Picula kaže kako je EU politički sponzor Kosova. “Nisam siguran, ako situacija ostane ovakva kakva je, da je EU spreman integrirati zemlje koje nisu spremne međusobno riješiti svoje probleme”, dodaje.

Što se tiče nestalih, Picula kaže da je to pitanje vrlo važno te kako bi volio da lista bilateralnih problema koje Srbija ima sa susjedima bude kraća, a ne duža. “Za takvo nešto očekujemo promjenu stava samog Beograda prema ovom vrlo važnom pitanju”, zaključio je Picula.

