Troskot: Karlovčani piju vodu punu bakterija, a vlasti su pokušale prikriti gaf

Premijer je jučer predstavio godišnje izvješće o radu Vlade što su komentirali saborski zastupnici Marko Pavić (HDZ), Ivica Lukanović (SDP) te Zvonimir Troskot (Most).

Pavić je istaknuo je porast BDP-a, smanjenje inflacije te povećanje plaća i mirovina kao glavne postignuće Vlade, dok je Lukanović naveo da većina građana smatra kako zemlja ide u pogrešnom smjeru, piše HRT.

Troskot je kritizirao nedovoljno ulaganje u demografsku revitalizaciju, istaknuvši da bi demografija trebala biti Vladin prioritet.

Pavić: Cilj rada Vlade je bolji standard građana

Premijer Andrej Plenković više je puta poručio da Vladina postignuća u proteklih godinu dana nisu bajka, kako tvrdi oporba, nego rezultat truda i rada. Izostalo je lupanje po stolovima, saborskim klupama kao prije godinu dana, ali nisu izostale kritike.

Cilj rada Vlade je bolji standard građana, rekao je saborski zastupnik HDZ-a Marko Pavić. Osvrnuo se na porast BDP-a, smanjenje inflacije i povećanje plaća i mirovina.

Oporba prozvala Plenkovića: “Umjetna inteligencija bolje bi vodila državu od ove Vlade”

“U zadnjih osam godina Vlade premijera Plenkovića znatno je porastao BDP sa 62% na, do kraja godine, 78%. Da unatoč krizi imamo znatan ekonomski rast od 3,6%, da smo imali inflaciju, ali je ona sad smanjena na godišnju 3%, a na mjesečnoj razini 1,3%,” istaknuo je.

“I ono što je bitno je da uz velika izdvajanja, i za povećanje plaća i za povećanje mirovina, da smo javni dug do kraja ove godine sveli na 58,6%. To je bitno jer smo pokazali da znamo servisirati javne financije”, nastavio je.

Dodao je da za građane svi pozitivni rezultati znače prostor za povećanje plaća i mirovina, jer se želi doći na razvijenost prosjeka EU-a.

“To znači da minimalna plaća sljedeće godine raste na 970 eura, da u budućem razdoblju želimo da prosječna plaća naraste na 1600 eura. To znači da će se u budućem razdoblju i usklađivanje mirovina, koje je sada 70 – 30, promijeniti na 85 -15″, rekao je.

Naglasio je da se teži održivom rastu.

“Održivost svih takvih politika, znatna izdvajanja za socijalne i demografske mjere, ali ne tako da se zadužujemo sada, ostavljamo dugove budućim pokoljenjima i da neka druga vlada mora smanjivati plaće i mirovine”, dodao je.

Lukanović: 74% hrvatskih građana misli da idemo u pogrešnom smjeru

Saborski zastupnik SDP-a Ivica Lukanović rekao je da je ono što su jučer slušali u Saboru u tom izvješću u suprotnosti s razmišljanjima hrvatskih građana te je predočio statističke podatke koji se odnose na podržavanje rada Vlade.

“74% hrvatskih građana misli da idemo u pogrešnom smjeru, da u dobrom smjeru idemo misli 19% hrvatskih građana, a ne zna u kojem pravcu idemo samo 7%. Dakle, Vladu podržava u ovom trenutku 26% hrvatskih građana, to su statistički podaci i to je manje nego podrška koju ima HDZ od istih tih građana”, rekao je.

“Činjenica da je ocjena koju građani daju hrvatskoj Vladi i Saboru mršava dvojčica, a predsjedniku Zoranu Milanoviću daju ocjenu 3, kompletna hrvatska politika ima ocjenu mršavih 2,21, što bi trebao biti signal da se svi zabrinemo i da promislimo što bismo trebali bolje raditi”, nastavio je.

Dodao je da se građani najviše žale na niske plaće, posebice u gospodarstvu i privredi, na niske mirovine i visoke cijene.

Plenković: Do kraja mandata prosječna plaća 1600 eura, a minimalna od Nove godine 970

“To znači da je standard građana zapravo jako pao, u suprotnosti s onim što smo sad čuli, i to nisam rekao ja, to je ono kako hrvatski građani na to gledaju”, ustvrdio je.

“Hrvatski građani kako vide život u 2023. je u velikoj suprotnosti s onim što je jučer bilo pročitano u izvješću premijera Plenkovića”, zaključio je.

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot spomenuo je da na službenim stranicama Sabora nije bilo izvještaja o kojem se trebalo raspravljati, stoga oporba nije mogla pročitati izvještaj i pripremiti se na to što će Vlada RH govoriti.

“Ovo je važno da ljudi vide kada se na neki način pokušava izraziti nezadovoljstvo. Ovo se treba vidjeti, zbog čega oporba reagira je ovo da se nama ne omogućuje da imamo ozbiljan rad”, rekao je.

Govoreći o godišnjem izvještaju rada Vlade, kazao je da su pohvalili dobre postupke poput LNG terminala jer je to strateško pozicioniranje.

“O”no što ne vidimo je daljnji razvoj proizvodnje električne energije, recimo plinska termoelektrana, hibridnog tipa u Rijeci koja bi riješila čitav uvoz električne energije na način na koji je to riješila Njemačka, ustvrdio je.

Dodao je da su pohvalili Vladu koja je nastupila protiv rezolucije o Jasenovcu u Crnoj Gori, kao i da su dali potporu oko razminiranja.

O fekalno kontaminiranoj vodi u Karlovcu

Troskot je upozorio na Karlovac gdje se događa “ozbiljan problem nacionalne sigurnosti, gdje je voda u opasnom i kontaminiranom stanju”.

“Voda koju piju Karlovčani je fekalno kontaminirana i netko može pitati sad kakve to sad veze ima s raspravom o proračunu. Ima, zato što je taj projekt aglomeracije, koji je izvorište problema, financiran s novcima Europske unije, gdje su iz nama neshvatljivih razloga promijenjene tehnologije, izmjenjene kanalizacije i vodoopskrbe u jezgri grada kao što je Karlovac. To bi bilo recimo kao da vi u Dubrovniku u Tvrđavi idete s posebnim tehnologijama razbijati podzemlje i tako poremetiti cijeli sustav”, pojasnio je.

Direktorica gradskog poduzeća tvrdi da je ova voda u Karlovcu pitka, evo kako je reagirala kad su joj ponudili pije

Napomenuo je da će Vlada biti odgovorna ako ne reagira.

“Budući da se poremetio sustav, dogodilo se da ljudi piju vodu koja je puna bakterija. Dakle, testirano je na Escherichia coli, Pseudomonas, na koliformne bakterije i tako dalje. To su sve indikatori fekalne kontaminacije. A da bi to lokalna vlast prikrila, i to su isto pokazali testovi, i ovo je poslano svim institucijama, dva i pol puta više razine klora ubačene su na određenim dijelovima vodoopskrbnog sustava Karlovca kako bi se pokušao sakriti takav jedan gaf koji je sada doveo život Karlovčana u ozbiljnu opasnost”, naglasio je.

“Problem je što je sada takva voda i gdje je bolnica. Pa imate i problem pacijenata i ako će doći do upala, pogotovo crijeva, to je direktno povezano s ovim o čemu govorim”, dodao je.

Troskot: Demografija je ispuštena

Osvrnuo se i na revitalizaciju hrvatskog stanovništva te napomenuo da se nedovoljno financira demografija.

“Najvažnija stvar što je Vlada RH ispustila, čak s ovim proračunom koji smo raspravljali u Saboru, je demografija. Demografija je ispuštena iz financiranja i smanjena, nikad nije bila na manjoj razini, a složit ćemo se svi na cijelom političkom spektru da nam je to problem broj jedan”, rekao je.

“Postavlja se pitanje, zbog čega mi ne financiramo demografiju i zbog čega ne idemo u revitalizaciju hrvatskog stanovništva, nego se bavimo s retoričkim ispadima u Hrvatskom saboru”, poručio je.

