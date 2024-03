Turudićev bratić po četvrti put uspio odgoditi odlazak za zatvor. Doznajemo kako

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Mora odslužiti godinu dana zatvora zbog utaje poreza još 2007. godine. U pitanju je 2,4 milijuna kuna odnosno oko 320 tisuća eura što ih je državi ostala dužna njegova tvrtka Hreljin gradnja koja je u međuvremenu likvidirana.

No, bratić novoizabranog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, privatni poduzetnik Miro Vrlja uspio je po četvrti put odgoditi odlazak na odsluženje zatvorske kazne. Turudić je, podsjetimo, više puta javno potvrdio da mu je Vrlja bratić, no odbacio je sve optužbe da mu je u bilo kojem kaznenom procesu pogodovao.

Na koliko Vrlja mora u zatvor?

Vrlji je presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu pravomoćna postala krajem 2022. godine. Osim godinu dana zatvora što ih mora odslužiti iza rešetaka, dobio je još i uvjetni dio kazne – godinu dana s rokom kušnje od četiri godine.

Javio se Turudić: U čemu je problem? To je moja privatna stvar

Sa Županijskog suda u Zagrebu za N1 su potvrdili da je Vrlja do sada četiri puta tražio odgodu odlaska u zatvora. Zadnjim rješenjem suca izvršenja od 5. veljače 2024., izdržavanje kazne mu je odgođeno do 2. svibnja 2024. godine. To znači da bi se taj dan trebao javiti u Zatvor u Zagrebu, ako u međuvremenu ne zatraži novu odgodu.

Kako je odgađao služenje kazne?

Glasnogovornik suda Krešimir Devčić za N1 kaže da je Vrlja prvi puta odgodu tražio zbog skrbi o teško bolesnoj supruzi, dok su preostale molbe bile zbog njegovih zdravstvenih razloga.

“Rješenje o odgodi zbog obiteljskih razloga, odnosno skrbi o supruzi, donijeto je temeljem mišljenja nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a rješenja o odgodi zbog zdravstvenih razloga, temeljem očitovanja liječnika Zatvorske bolnice u Zagrebu”, pojašnjava glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu.

Za što je točno Vrlja osuđen?

Djelomično uvjetnu zatvorsku kaznu Vrlja je dobio zbog utaje 2,4 milijuna kuna na preprodaji zemljišta uz trasu autoceste Zagreb-Rijeka. Naime, kao tadašnji vlasnik Hreljin gradnje 2007. je kupio zemljište na trasi autoceste, te ga odmah preprodao OMV-u za gradnju benzinske postaje. Pri tome je, kako je utvrđeno, prevario državu za 2,4 milijuna kuna poreza.

Naime, na poslu s prodajom zemljišta te je godine zaradio nešto više od 13 milijuna kuna, no da umanji dobit, prebacio je, kako stoji u presudi, s računa svoje firme Hreljin gradnja na račun tvrtke Plebs d.o.o. nešto više od 12 milijuna kuna. Novac je uplaćen na osnovu ugovora o poslovnoj suradnji koji je, kako će se kasnije ispostaviti, bio fiktivan. Hreljin gradnja zato je platila 2, 4 milijuna kuna poreza na dobit manje. Za taj isti iznos, prema pravomoćnoj presudi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu oštećen je državni proračun.

Inače, izvršenje zatvorske kazne od godine dana zastarjeva nakon proteka šest godina od pravomoćnosti presude. U Vrljinom slučaju, dakle, 2028. godine.

