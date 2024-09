Bujične poplave i odroni diljem zemlje, opasnost nije prošla: Evo što nas očekuje u nastavku dana

Podijeli :

Grgo Jelavic/PIXSELL

Jako nevrijeme s obilnom kišom i pljuskovima pogodilo je u ponedjeljak Dubrovačko-neretvansku županiju te izazvalo bujične poplave. DHMZ ističe da se i u nastavku dana očekuju obilne oborine za Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasti meteoalarm na snazi je do ponoći.

Na snazi je i dalje narančasti meteoalarm za većinu zemlje, a upozorenje na obilne oborine DHMZ šalje stanovnicima Gospićke, Kninske, Splitske i Dubrovačke regije.

Društvenim mrežama šire se slike poplavljenih ulica u Zadru, Makarskoj, Splitu i Dubrovniku.

Zbog velike količine oborina u Dubrovniku je poplutao i Stradun te niz gradskih prometnica, a na Jadranskoj magistrali zabilježeni su odroni. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković na društvenim je mrežama pozvao građane da ne izlaze iz svojih kuća.

“Trenutna ekstremna količina padalina poplavila je gotovo sve ulice u gradu. Sve žurne službe su na terenu. Na žalost ovo nije sve. Prema najavama u razdoblju od 15 do 23 sata očekujemo ekstremne količine padalina koje će uzrokovati brojne probleme stoga molim sve sugrađane da ne izlaze ako ne moraju”, istaknuo je Franković i građane pozvao da zaštite svoju imovinu.

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme uz obilnu kišu i olujni vjetar koje je na snazi sve do ponoći (ponedjeljak na utorak.)

Upozorenje za grmljavinsko nevrijeme, poplave i jak vjetar izdala je i Civilna zaštita.

Što nas čeka u utorak?

Sutra nas očekuje pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Još u noći i ujutro uz promjenjivu naoblaku na istoku te posebice u Dalmaciji lokalno kiša, a mogući su i izraženi te obilni pljuskovi s grmljavinom.

Poslijepodne u unutrašnjosti rijetko može pasti poneki pljusak, a ujutro je ponegdje moguća magla. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren sjeverozapadni.

Na Jadranu umjerena do jaka bura, prijepodne podno Velebita lokalno s olujnim udarima, od sredine dana prema otvorenom moru u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 11 do 16, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 23 i 28 °C.

