Upaljen crveni alarm, stižu velike vrućine, a onda jača promjena vremena

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Danas će diljem Hrvatske biti sunčano i vruće, u unutrašnjosti uz slab dnevni razvoj oblaka. Vjetar će na kopnu biti uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati slaba i umjerena bura, još prijepodne mjestimice i jaka, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 22 do 27, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 36°C.

Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val, čiji se vrhunac očekuje u srijedu i četvrtak. Meteorolog Ivan Čačić za Novu TV je najavio da se pred kraj tjedna sa sjeverozapada očekuje izražena promjena vremena.

Sunčano i vruće

Ponedjeljak će na istoku naše domovine biti sunčan, ponegdje s umjerenom naoblakom, a ujutro mjestimice uz rijeke i s kratkotrajnom maglom. Bit će vruće, uz najvišu temperaturu zraka između 32 i 34°C.

Podjednako i u središnjoj Hrvatskoj, nakon jutarnjih vrijednosti od 17 do 21 °C. Mjestimice će biti slabog do umjerenog sjeveroistočnjaka i prevladavat će sunčano.

Obilje sunčanog vremena i na sjevernom Jadranu te u gorju, gdje će tijekom dana biti i umjerenog razvoja oblaka, a ujutro je moguća i magla. Puhat će sjeveroistočnjak, a na moru bura koja u prvom dijelu dana podno Velebita može biti na udare jaka, pa i olujna. Sredinom dana i popodne ponegdje će okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 29 do 32 °C u Lici i Gorskom kotaru te između 32 i 36 °C na sjevernom Jadranu.

Vrijednosti temperature zraka više od 35 °C izgledne su nerijetko i na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije. Stoga će ponedjeljak obilježiti vrućina, a i vedrina, ujutro i navečer uz buru, pa sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

Vjetar podjednak i na krajnjem jugu Hrvatske, uz vruće, ponegdje i sparno vrijeme, te uz najvišu temperaturu zraka od 33 do 37°C. Razmjerno visoke će biti i noćne i jutarnje vrijednosti pa u nekim mjestima najniža jutarnja temperatura neće biti niža od 30°C, prognozira za HRT Krunoslav Mikec iz DHMZ-a.

Crveni alarm

Vruće i sparno vrijeme nastavlja se i idućih dana. Temperatura zraka u unutrašnjosti može danju dosegnuti i 35 °C, a postupno će sve toplije biti i noći i jutra. Prevladavat će pritom sunčano, u srijedu i četvrtak uz malu do umjerenu vjerojatnost za popodnevne lokalne pljuskove.

Na Jadranu se očekuje vrhunac vala vrućine. Uz to, sunčano, s burom u noćnim i jutarnjim satima i jugozapadnjakom i sjeverozapadnjakom sredinom dana i poslijepodne.

DHMZ je za utorak izdao crveni alarm zbog toplinskog vala za dvije regije – riječku i dubrovačku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.