Vani prži, najtopliji je dan u godini, a HEP ih satima ostavio bez struje: “Zar nisu to mogli odgoditi?”

Marijan Susenj / Pixsell / ILUSTRACIJA

Žitelji Podvinja, prigradskog naselja Slavonskog Broda, u četvrtak su više od šest sati bili bez električne energije ne mogavši uključiti klima uređaje i ventilatore dok je temperatura zraka dosezala 35 stupnjeva.

Drugi ovoljetni toplinski val je na vrhuncu i za cijelu Hrvatsku oglašen je crveni meteoalarm. Liječnici već danima preporučuju građanima, naročito onima rizičnog zdravlja, da što manje budu na otvorenom i da borave u dobro rashlađenim prostorijama.

Ruše se rekordi u potrošnji struje, a toplinski val tek je počeo

No kako rashladiti prostoriju, uključiti klima-uređaj ili ventilator, ako nema struje? S tim pitanjima u četvrtak nam se obratio Ivan iz Podvinja, naselja u sastavu Slavonskog Broda. Tamo, naime, danas nije bilo električne energije punih sedam sati, od 8 do 15, jer je terenska jedinica slavonskobrodske Elektre iz sastava Hrvatske elektroprivrede (HEP) u tom razdoblju obavljala radove na elektroenergetskoj mreži. Slično je bilo i u obližnjim Oprisavcima gdje zbog radova pet sati nije bilo struje, od 7.30 do 12.30.

“Najtopliji dan u godini, a HEP nas ostavi bez struje”

“Ti radovi ne bi bili sporni da ih HEP ne izvodi tijekom najtoplijeg dana u godini. Na takav dan nas je nacionalni opskrbljivač električnom energijom ostavio bez struje. Ovih dana je u Slavoniji posebno teško jer osim visokih temperatura vlada i velika vlaga pa je vrućina još teže podnošljiva”, rekao nam je Ivan iz Podvinja.

Nije stvar samo u tome što Podvinjani nisu mogli uključiti klima-uređaje ili ventilatore.

Zbog vrućina serviseri klima uređaja zatrpani poslom: “Svakodnevno imamo i po 30 poziva”

“Podvinje je na malo povišenom terenu i puno ljudi ima spremišta za kišnicu odakle crpe vodu. A pumpe ne rade jer nema struje pa su mnogi bili i bez vode. Problem je na ovako visokim temperaturama i kad hladnjaci ne rade šest sati”, rekao nam je Ivan.

Kasnije nam se javio i rekao da je HEP dvaput tijekom dana produljio vrijeme radova koji su isprva bili najavljeni do 14 sati. Prvi puta su produljeni do 14.30, a zatim do 15 sati.

Jesu li radovi bili neodgodivi?

Nije problem, kaže, da se obave radovi ako su neodgodivi. On zamjera HEP-u što ikakvu informaciju o tome nije imao sve dok se ujutro nije bezuspješno pokušao uključiti klima-uređaj. Doduše, stoji obavijest na stranici HEP-a, ali nju, kaže Podvinjanin Ivan, malotko ima u “favoritima” i svakodnevno je posjećuje ili osvježava.

A na toj stranici stoji da su u pakleno vrući četvrtak obustave struje zbog radova, duže od četiri sata, bile i u Velikoj kod Požege, Starom Golubovcu i Kuzminecu kod Varaždina, Gornjoj Šemnici kod Zaboka (čak osam sati, od 7 do 15), u dijelovima Zagreba (u mjesnom odboru Resnik od 8.30 do 17), u Krležinoj ulici u Splitu, u Aljmašu kod Osijeka te u jednoj ulici u Smiljanu, rodnom mjestu Nikole Tesle.

U petak još toplije i još više obustava struje

U petak, kada je za cijelu Hrvatsku i dalje na snazi crveni meteoalarm, a najavljene temperature više i od onih u četvrtak, HEP je najavio višesatne obustave struje zbog radova u dijelovima Osijeka, Vinkovaca, Splita, desetak naselja kod Varaždina (Gora Veternička, Gregurovec, Kuzminec, Mihovljan, Novi Golubovec, Očura, Petrova Gora, Stari Golubovec, Velika Petrovagorska i Velika Veternička),

HEP stavio sve svoje kapacitete u puni pogon

u Velikom Bilaču Pdgorju i vetovu kod Požege, Bariloviću kod Duge Rese, Donjoj Dubravi u Međimurju, a u Distribucijskom području Slavonskog Broda struje neće šest sati biti u naseljima Bukovlje, Donja Vrba, Garčin, Ježevik, Klokočevik, Korduševci, Trnjani, Vranovci, Vrhovina i Šušnjevci.

HEP-u smo poslali upit. Zanimalo nas je jesu li bili neodgodivi radovi u Podvinju i drugdje, zbog kojih se pet, šest pa i više sati isključuje struja na ekstremno visokim temperaturama. I mogu li se takvi radovi obaviti tijekom noći kada bi ih lakše podnijeli i građani i HEP-ovi radnici.

Do objave ovog teksta nismo dobili odgovor iz HEP-a.

