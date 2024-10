Doktor pomorskog prava o misterioznom brodu u Jadranu: “To otvara jako puno loših pretpostavki”

Podijeli :

Sveučilišni profesor i doktor pomorskog prava, Goran Vojković, gostovao je u Pregledu dana kod Ilije Jandrića gdje je komentirao slučaj s brodom "Marko Polo" u hrvatskom Jadranu.

Brod “Marko Polo“ plovi između Splita i Ancone. Na brodu se navodno nalazi oružje namijenjeno za Izrael, ali mu niti jedna luka ne želi dati dozvolu za pristanak.

Prema posljednjim informacijama, isključen je slučaj za praćenje za broda, ali Vojković kaže da ga sigurno službe mogu vidjeti. “Imamo tri pojasa. Jedno su unutarnje morske vode, na liniji otoka i taj dio je pod suverenitetom RH, kao državni teritorij. Iznad toga kreće 12 nautičkih mira, to je teritorijalno more RH koja je pod suverenitetom, ali svi brodovi imaju pravo prolaska kroz to more. Izvan toga je gospodarski pojas, u njemu Hrvatska ima određena suverena prava koja se tiču ribolova i istraživanja podmorja itd. I tu ne možemo nekome zabraniti da bude, dakle taj brod može bit tu”, objasnio je.

Problem hrvatskih vlasti

Riječ je o brodu kojem je uskraćena portugalska zastava, što je neobična stvar. “To znači da je isto kao čovjek bez državljanstva. Ne postoji više država koja stoji iza vas i štiti vas. Svaki vojni broj ga ima pravo zaustaviti i istražiti, a na otvorenom moru se brodovi baš i ne zaustavljaju, osim ako postoji neka sumnja”, rekao je.

“Bez zastave ga ni jedna luka neće primiti”, dodaje.

Trajekt “Marko Polo” pregledavaju hrvatski i talijanski inspektori

“Država može zabraniti nekom stranom brodu pristanak, uz neke izuzetke. Mi smo u jako privilegiranom položaju kao obalna država. Ovom brodu su države iz neobičnih razloga zabranile pristanak. Čak i brod koji nosi eksploziv ima pravo uplovljavanja”, navodi Vojković.

Smatra da se brod htio iskrcati na Jadranskoj obali. “Očigledno ga nitko ne želi, a ne smijete ga zaustaviti čak i ako nosi eksploziv, osim ako nije opasan po vas”, rekao je.

Na pitanje zašto hrvatske vlasti šute, kaže da očigledno ne znaju krizno funkcioniranje. “U ovakvim situacijama ne davanje informacije otvara jako puno loših pretpostavki, da je nešto opasno, ili muljaža. Pametna država bi napravila i rekla – poslali smo Pilatuse, brod se nalazi izvan teritorijalnih voda, a ako uđe jedan metar u naše vode Obalna straža će ga pitati što radi tu”, objasnio je.

“To je problem Hrvatske gdje se politika ponaša bahato. To vidimo i na tiskovnim konferencijama gdje se prema novinarima ponaša kao preko nekim nezgodnim likovima s nezgodnim pitanjima”, rekao je.

