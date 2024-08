Zbog HDZ-a se gasi jedna parlamentarna stranka? “Nudio se HDZ-u, a rekli smo da s njima nećemo”

Podijeli :

Napeto ljeto u više hrvatskih stranaka, koje za razliku od, primjerice, HDZ-a imaju više od jednog kandidata za predsjednika. I dok Domovinskom pokretu prijeti samo raskol, Fokusu bi se moglo dogoditi da nakon stranačkih izbora izgubi status parlamentarne stranke.

Traži se novi predsjednik Fokusa, koji će naslijediti Davora Nađija. Ambiciju je imao Dario Zurovec, jedini saborski zastupnik stranke – ali nije dobio potporu vlastite županijske organizacije.

Predsjednik u odlasku Nađi tvrdi – jasna je to poruka Zurovcu – ljudi ga ne žele jer se nudio HDZ-u nakon parlamentarnih izbora.

Fokus prelomio: Upravo objavili da neće u većinu s HDZ-om

“Vidjeli smo to svi iz medija, nije to nikakva tajna, on se nudio HDZ-u. On HDZ-u nije trebao, ali kad bude trebao, on će biti tu. Dogovorio se s HDZ-om iako je stranka jasno donijela odluku da s HDZ-om nećemo, a on je krenuo protiv toga i to se ljudima u stranci ne sviđa”, komentirao je Nađi.

Zurovec još nije donio službenu odluku o odlasku. Ali očito je da harmonije više nema.

“Moram vidjeti uostalom sa svojim prijateljima i s ljudima s kojima sam od prvog dana i ovisno o tome kako će mi oni sugerirati i kakva će nam biti atmosfera tako ćemo odlučiti dalje”, kazao je Zurovec.

Na pitanje hoće li, ako napusti Fokus, podržati HDZ i olakšati Andreju Plenkoviću da vlada na svoj omiljen način, uz puno mikro partnera, kaže:

“Ne. Da sam htio već bi to napravio. HDZ nije opcija.”

Ni nakon lokalnih izbora?

“Pa dobro, lokalni izbori su još relativno udaljeni.”

Napusti li stranku, tvrdi, neće otići sam. Zasad službene potvrde još nema, ali Zurovcu dio kolega i dalje daje podršku.

Unutarstranački izbori u SDP-u i DP-u pred vratima: “Plenković sigurno želi zaokret”

“Dario Zurovec se nikad nije direktno nudio HDZ-u jer da je to htio onda bi to davno napravio sam, a to je bilo nemoguće jer je odluke stranke donosilo Predsjedništvo, odnosno Upravni odbor”, brani ga načelnik Općine Kroiž Marko Magdić.

Ako Zurovec ode, Fokus prestaje biti parlamentarna stranka. Nađi ne vidi problem – tvrdi da Fokus nikad nije ovisio o jednom čovjeku.

“Teško je pitanje koliko smo dosad imali benefita od toga. Koliko je meni poznato, nisam siguran ni da je dao jedan zakonski prijedlog unazad koliko je bio saborski zastupnik.”

Umjesto Zurovca, Nađi za novog predsjednika stranke podupire Gabrijela Deaka, inače zamjenika Darija Zurovca na mjestu gradonačelnika Svete Nedjelje.

“Ego je najveći neprijatelj okupljanja stranki na centru”, kaže Deak pa dodaje:

“On naginje na stranu HDZ-a i meni je to žao. Poznajemo se dugi niz godina i jasno smo iskomunicirali gdje će biti točka preokreta kad smo ulazili u cijelu priču sa Svetom Nedjeljom. To će biti kad se jedan od nas dovjice orijentira natrag prema HDZ-u. Ja to sigurno neću.”

Zurovec: “Rekao bih da manjinci znaju nešto što mi ne znamo”

Sve doista miriše na još jedan liberalni raskol. S druge strane, svi pokušaji okupljanja liberala dosad su se svodili na miješanje krušaka i jabuka – ističe novinarka Večernjeg lista Petra Maretić Žonja. A od novog rasipanja liberala najviše bi mogao profitirati – Andrej Plenković.

“Uvijek može kalkulirati s više opcija i vjerojatno će to koristiti u pregovorima s DP-om kako bi snizio njihove apetite. Postoji jako puno stranaka liberalnih koje bi rado uskočile u većinu s HDZ-om”, objašnjava Maretić Žonja.

Možda bi se to već i dogodilo da nije jednog detalja – lokalnih izbora u svibnju sljedeće godine. Jer, nitko od onih koji bi Plenkoviću olakšali odnos s DP-om ne bi na njima profitirao od podrške HDZ-u. Ni Matija Posavec, ni IDS, a ni Dario Zurovec.

