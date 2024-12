N1 doznaje: Podnesena kaznena prijava protiv Hrvoj Šipek

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

N1 imao je uvid u kaznenu prijavu protiv bivše glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek. Bivšu glavnu državnu odvjetnicu prijavila je bivša tužiteljica iz DORH-a Mirela Alerić Puklin koja je za N1 potvrdila da je uputila kaznenu prijavu.

“Do danas nisam zaprimila poziv nadležnog tijela za prikupljanje obavijesti pa nemam saznanja provode li se izvidi povodom kaznene prijave koju sam podnijela USKOK-u”, rekla je Alerić Puklin za N1.

Prijava je podnesena “zbog predmeta u kojemu se provode izvidi u vezu angažmana Ismeta Kamala kao vještaka u predmetu Veliki Agrokor”, navodi se u prijavi u koju je N1 imao uvid.

Miljević: Ne sjećam se takvih slučajeva

Ovaj slučaj je u Novom danu s našim Tihomirom Ladišićem komentirao je odvjetnik Veljko Miljević. “Ne sjećam se takvih slučajeva. Bilo je prijava protiv državnih odvjetnika, bilo je i postupaka, ali na nižim razinama. Nešto je bilo i s USKOK-om, čak i ljudima koji su obnašali dužnosti županijskih državnih odvjetnika, ali prijave državnih odvjetnika protiv glavnih državnih odvjetnika… Toga se ne sjećam.”

Miljević se osvrnuo na slučaj Veliki Agrokor i vještačenje u tom predmetu.

Todorić je zbog Agrokora 2018. podnio tužbu Ustavnom sudu. Upravo su objavili odluku Ivica Todorić za N1 objasnio zašto u tužbi traži oko četiri milijarde eura odštete

“Ni ovo ne iznenađuje, očito je točka prema kojoj je sve vodilo. Naime, 2017. u travnju su bili prvi natpisi da se u Agrokoru svašta događa. Tih dana je izašao zakon o prisilnoj upravi u Agrokoru. Nakon toga, radi onaj privremeni upravitelj, i u listopadu su svi znali da će ključnu ulogu igrati vještačenje. To je uvijek tako kod velikih predmeta.

Ponekad je potrebno provesti i više vještačenja, a što je predmet kompliciraniji, potrebno je dublje vještačenje. Znalo se da je to ključno u predmetu. Za tako nešto potrebno je izabrati iskusne vještake, a nije ni čudno da se oko toga angažirala država”, istaknuo je Miljević.

Zašto je podnesena prijava?

Voditelj Tihomir Ladišić objasnio je zašto Alerić Puklin, zamjenica županijske državne odvjetnice, podnosi ovu prijavu. Naime, ona tvrdi da je Hrvoj Šipek bila upozorena od stranje zamjenika na okolnost da je Kamal bio predsjednik uprave KPMG Hrvatska kad je bio angažiran od Ivice Todorića, dakle da je riječ o očitom sukobu interesa, a da je glavna državna odvjetnica ipak inzistirala da se plati Kamal, a sve to je prema prijavi nezakonite radnje vodila i Sani Ljubičić.

“Svi su znali 2018. da KPMG Hrvatska ne smije biti vještak u tom postupku. Zašto? Zato je je KPMG Hrvatska od 2007. do 2017., dok ovo sve nije buknulo, obavljao značajne poslove za Agrokor. Što se radi? Određuje se KPMG Poljska. Tu ima puno optuženika i puno branitelja, neki od tih nisu sasvim blesavi i znaju pravo i pripremaju se za predmet”, rekao je Miljević.

“Bile su žalbe zbog vještačenja”

“Bile su žalbe za to vještačenje, da je to radio čovjek koji nije vještak i onda su tijekom optužnog vijeća išle žalbe. Onda je prvi put Visoki kazeni sud usvojio jednu. Rečeno je da je sumnjivo je li vještačenje radilo osoba koja može raditi vještačenje jer se ne zove vještačenje nego izvješće, čovjek koji je to radio se ne potpisuje kao vještak nego neka vrsta revizora, ali je ta osoba nekad radila u KPMG Hrvatska i sud nalazi dovoljno razloga.

Tada oni odlučuju da se ukine, da se ispita ta osoba, Ismeta Kamala. Nismo ga ni trebali ispitivati on ne zna hrvatski, po hrvatskom zakonu ne može vještačiti osoba koja ne zna hrvatski jezik. Nakon toga županijski sud u Zagrebu donosi odluku da se to kao nezakoniti dokaz izdvoji iz postupka. Tad slijedi rješenje Visokog kaznenog suda RH, od 27. rujna 2023. Izvanredno napisano pravno rješenje, ali s obzirom na kvalitetu, to rješenje može čitati pet ljudi u Hrvatskoj”, navodi dalje Miljenić.

Tužitelji ne prestaju napuštati DORH: Izvješća otkrivaju koliko ih je otišlo od dolaska Turudića Što Zlata Hrvoj Šipek ostavlja Turudiću? Ovo je njezino posljednje izvješće o radu DORH-a

Na pitanje zašto se unatoč svemu tome inzistiralo na Kamalu, odvjetnik kaže da ne zna.

Miljević navodi da se trebaju provesti izvidi nakon ove prijave. “Izvidi su radnje koje treba poduzeti da bi se rasvijetlile radnje iz kaznene prijave. Ovo je dopuna, to je izuzetno iscrpno i široko, na te će okolnosti treba provesti brojne izvide.”

Što sada slijedi?

Voditelj Ladišić podsjeća da je Zlata Hrvoj Šipek sada zamjenica glavnog državnog odvjetnika koji sada ima na stolu kaznenu prijavu koju je sastavila biša zamjenica županijske državne odvjetnice protiv tadašnje glavne drćavne odvjetnice koja je sada još u DORH-u. Što sada slijedi?

“Tek kad je Hrvoj Šipek istekao mandat novi glavni državni odvjetnik je preuzeo dužnost. Odmah je postavio v.d. u USKOK. Sad u ovoj situacije kad se postavlja da je osoba još u istoj instituciji, glavni državni odvjetnik, da ne bi upao u grešku koju će svi čekati, njegova je dužnost da obavijesti državno odvjetničko vijeće o tome, a to vijeće mora donijeti odluku o tome. Imali smo to i kod Dražena Jelinića”, kazao je Miljević.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stiže promjena vremena, evo gdje će sve padati snijeg U vodu u kojoj kuhate jaja dodajte samo jedan sastojak i ogulit će se mnogo lakše