Zoran Milanović: Ovo je zadnja kampanja. Nema više, ovo je zadnji tango

Predsjednik Zoran Milanović u Čakovcu počeo je danas prikupljati potpise birača za novu kandidaturu. Nastavit će ih prikupljati u Varaždinu, na križanju Trga slobode i Ulice Ankice Opolski, kao i u Zagrebu, na Cvjetnom trgu.

Tim povodom dao je izjavu za medije.

“Uz Međimurje sam i osobno i politički dosta vezan, zato sam odabrao na početku Čakovec, kao “good luck”, sreća. Volim sve gradove, ali ima puno godina da sam odavde kretao u političke kampanje. Ovo je zadnja. Nema više, ovo je zadnji tango”, objasnio je Milanović zašto se odlučio krenuti s prikupljanjem potpisa u Čakovcu.

Ne zna hoće li već danas prikupiti potpise.

“Nekoliko dana obilazit ću Hrvatsku.”

Osvrnuo se i na dvoje prethodnika koji nisu obranili prvi mandat.

“Nisu imali slogan “Predsjednicu za predsjednicu”. Tko im je kriv? Što mogu reći. Nisu, da. Nisu. Vjerujem da ću ja dobiti povjerenje za još pet godina i to je to. Ono što je bilo ranije, bilo je ranije. Pet godina je iza mene. Tko je zadovoljan onime što sam radio, ukazat će mi podršku. Neće svi, ali to je tako u životu, ne mogu te svi podržavati.”

Najozbiljniji protukandidat?

“Prvi put ne razmišljam o tome, zaista. Ankete pokazuju svašta, kao i u svijetu. Pa potpuno promaše, kao u Rumunjskoj. Kod nas je to “tu negdje”, ali ne treba se u to potpuno pouzdati. Dalje je sve pitanje povjerenja između tebe i ljudi. Poput drugih ću obilaziti Hrvatsku, no ne kao u prvoj kampanji. Druga je pozicija, oni koji me žele zamijeniti neka govore, a ja sjedim na obali rijeke i gledam. U pet godina sam, tijekom vremena, govorio puno i tko je to prepoznao i podržavao, vjerujem da će podržavati i dalje. Vjerujem da će broj onih koji me podržavaju biti veći i da ću pobijediti.”

Komentirao je odnos s Andrejem Plenkovićem, ali i Vladu općenito.

“Ako im je ovo što gledaju, dobro… Ova bruka, sramota i ponižavanje izvršne vlasti, koju gledamo već godinama… i opet nakon novih izbora. Ovo s izbori za predsjednika ili predsjednicu. Dužnost koja, prema Ustavu, ima relativno ograničene ovlasti, ali ih ima. Ima značajnu simboličnu ulogu, ali ide se do kraja. Ne možeš se provući s 30 i nešto posto glasova. Moraš dobiti više od 50 posto. Kad netko to dobije, onda onaj koji obavlja izvršnu vlast, to mora uzeti u obzir. Počeo sam mandat s dobrom vjerom i otvorenim rukama za suradnja pa pokazivao to na mnogo načina, ali nije išlo.”

S Olegom Butkovićem je imao sukobe preko društvenih mreža tijekom kampanje za parlamentarne izbore, ali u Škabrnji su se rukovali.

“Nisam imao ništa s njim. Čovjek je nakon nekoliko godina korektne komunikacije počeo malo divljati i optuživati me za stvari koje njegovi suradnici i šefovi rade “pod normalno”. Izmišljao je neke stvari, govorio da su neki ljudi pod sankcijama. To je s ljudske strane pogrešno i to je prošlo. Ne znam tko ga je na to nagovorio i zašto je to radio, ali nisam to doživio osobno, nimalo. Tako se ne radi posao. Odjednom, čovjek se propeo. Ima oko mene i sad takvih izazivača. Nisu imali pet godina primjedbi na mene, a sad su odjednom jako kritični. Prekasno i premalo. Ne možeš preko noći promijeniti diskurs onoga što radiš u politici da bi pobijedio mene.”

U vrijeme njegove Vlade, preko Saše Pozdera kupljeno je 35 ECMO aparata i plaćeni su 37 milijuna kuna. Odgovorio je da li su bili potrebni i kako danas vidi tu situaciju.

“Bilo je 40. Uvjeren sam da ih toliko nije bilo potrebno. Kad imate Povjerenstvo… poznato je to meni. Kad se to izvlači van, treba biti oprezan jer za to je već netko odgovarao za klevetu i širenje lažnih vijesti jer je to tadašnji ministar, kojeg sam smijenio, utužio. Ne mogu protiv odluke Povjerenstva tada. Nije se bunarilo i šibicarilo s ministrom o tome koji se uređaj može ili ne može dobiti. Bilo je kako je trebalo biti. Posao se radi tako da formiraš centralno povjerenstvo, čine ga ljudi iz više struka, onda se odabere proizvod i da svim ustanovama. To nije imuno na zlouporabe, ali se sužava prostor za to. Ovo što smo sad gledali, to je klasično “rođovsko pogodovanje”. Ministar ne bi smio odlučivati o toliko banalnosti. No, ne vidim što je s tim ECMO aparatima i to nije pitanje za mene. Oni su čak dolaskom i nasrtajem korone bili u nekoj mjeri korisni. Činjenica jest da se nabavilo više tih aparata nego ih ima Švedska, što mi je bilo nelogično. Tražio sam odgovor i nisam ga dobio. A to je sve što sam mogao napraviti. Tko mene dovodi u vezu s tim je nekorektan, blago rečeno. Ne želim koristiti grube riječi u ovoj kampanji. Tako sam i radio u zadnjih 17 godina, koliko je išlo, ali proljetos nisam mogao jer sam se sučelio sa zlom. Toje ugroza hrvatske demokracije. Način na koji je Hrvatska dobila državnog tužitelja, a on je prvo tužitelj, onda odvjetnik. Tako ljudi mogu bolje shvatiti kakve sve ovlasti ima.”

Ustavnim sucima istječe mandat za osam dana.

“Plenković želi potpunu kontrolu, kroz svog zamorca Primorca i kroz Ustavni sud. On je doveden na razinu stranačke krčme, što ranije nije bio. Prije se zadržavala decentnost i mjera. Ono što smo gledali pod Miroslavom Šeparovićem je vrhunac niskosti. Po meni se ne bi trebalo ništa dogoditi ni ako se ne izaberu na vrijeme. Naravno da će oni to tumačiti kako im odgovara. Pogledajte što je neki dan govorio Šeparović. On je političar i volio bi, kao Plenković, da se izbor ne obavi na vrijeme. Tražit će svaki razlog da se to ne dogodi, da to radi Gordan Jandroković. Znamo što su ti ljudi u stanju napraviti da osujete konkurenciju. Vidjelo smo to proljetos. Napravio sam to iz instinkta za obranu ustavnog poretka, to nije bilo protuustavno. Političko tijelo, a to je Ustavni sud, donio je odluku u dogovoru s Plenkovićem. Kome to nije jasno? Mislim da je to svima na ovom trgu savršeno jasno. Pogledajte tko su HDZ-ovi kandidati za Ustavni sud i oni će proći, ali u tvrdoj političkoj trgovini s drugom stranom. Očekujem da HDZ-ovi kandidati budu do zadnjega ljudi koji su duboko politički markirani kaod HDZ-ovci ili pripadnici te struje. S druge strane će biti ljudi koji nisu stranački, niti su to ikad bili, koji imaju profesionalnu, ljudsku i stručnu razinu. Oni HDZ-ovi to nemaju. Predsjednik će biti nekakav komesar, to traže i to je hrvatska stvarnost. Tako nije bilo u vrijeme Franje Tuđmana ni Ive Sanadera. Galsko selo od kolonizatora branim ja i nitko drugi. Iza mene stoje iskustvo i znanje. Nitko od protukandidata mi u tome može biti konkurencija. Kontakti i veze koje imam po cijelom svijetu su veliki. No, to nije sve, ljudi te moraju izabrati, moraju ti dati vjeru. Povjerenje je nešto što se dugo gradi, a gubi brzo. Vili Beroš je 2020. dobio puno preferencijskih glasova. Od tada do danas, to je bio, izgleda, jedan tužan put. Povjerenje je nepovratno izgubljeno. A što se tiče preferencijskih glasova, još uvijek sam ja apsolutni rekorder. Dobio sam gotovo 50.000.”

Na kraju je rekao da mora prihvatiti minimalno jedno sučeljavanje u prvom krugu.

“To je respekt prema ljudima koji će glasati za mene. Mislim da će model biti kao prije pet godina. Tko prikupi potpise, sučelit će se. Zadnji put nas je u studiju bilo 13.”

