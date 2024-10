Zovko pojačala optužbe: Rusi ne financiraju samo Milanovića nego i dio medija u Hrvatskoj

Podijeli :

Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko (HDZ) u Novom danu je s našom Natašom Božić, među ostalim, govorila i o tome smatra li da Rusi daju novac za širenje propagande u Europi

Poruka iz HDZ-a: SOA treba istražiti je li Milanović dostavio tajne podatke SDP-ovcima

Naime, Europska unija odobrila je novi paket pomoći Ukrajini od 35 milijardi eura, a dojam je da se požurilo s odlukom jer bi nakon 5. studenoga u Bijeloj kući ponovno mogao biti Donald Trump, čija se politika kosi s onom koja zagovara podršku Ukrajini.

“Nije zato. Ovaj novac je za otplatu njihovog zajma. Odlukom G7 proslijedio se od zamrznute ruske imovine. Znamo kakvu štetu Rusi čine Ukrajini pa smo ga zato poslali njima, umjesto da ga koristimo za propagandu”, kazala je Zovko pa nastavila o ruskom širenju propagande:

“Milijardu su uložili u te svrhe. Znamo da dosta ljudi plaćaju po Europi. Financiraju izborne kampanje i političare. I mi sad koristimo taj novac kako bi se otplatila šteta. Koristimo ruski novac da bismo pomogli Ukrajini u obrani.”

U Hrvatskoj se u posljednje vrijeme provlači tema da Rusi plaćaju kako bi širili propagandu. Optuživalo se da je dio te priče i predsjednik Zoran Milanović, što je SOA demantirala.

“Apsolutno. To je činjenica. SOA ima svoje metode ispitivanja, mi imamo svoje. Mi znamo da čak i televizijske kuće koje nemaju transparentan izvor sredstava i financiranja… govorila sam o medijskom klijentelizmu. Tko stoji iza TV kuća? Tko stoji iza medija? Tko stoji iza političara? To radimo i ovdje kroz hibridne utjecaje i na tragu smo toga da će svatko morati objaviti izvore financiranja i otkud financijeri dobivaju novac. Kao i otkud financijeri dobivaju novac, odakle prihodi za reklame… Imamo medijske kuće u RH za koje će se morati znati odakle im dolaze njihovi prihodi pa ćemo znati odakle vjetrovi pušu, zašto istina ne izlazi na vidjelo i zašto se ne objavljuju činjenice.”

O kojim medijima se radi?

Grlić Radman: Milanović i istomišljenici djeluju kao Putinov štakor stjeran u kut

“Ne samo o onima u Hrvatskoj, misli se na sve širom Europe… U ovom trenutku, medijski klijentelizam je nešto najopasnije što se može dogoditi za istinu. Istina se prikriva i mediji imaju odgovornost kao političari za istinu koja se ne govori i činjenice koje se ne objavljuju. Sama ruska propaganda koja teče, to je jedan od najvećih problema jer je to sredstvo vanjske politike, to su poluge koje utječu na razmišljanje.

Vidimo BRICS summit, Rusi su uložili ogroman novac u Afriku. Kroz društvene mreže i medije, da naprave sve kako bi napravili antizapadni sentiment. Vidjeli smo to u Slovačkoj, Bugarskoj i zemljama gdje su završeni izbori. Relativiziranje agresije jedne zemlje na drugu je jedan paravan za ono što se radi, da se istina izrelativizira. Vratimo se tridesetak godina unatrag i koliko je Slobodan Milošević uložio kako bi relativizirao agresiju na Hrvatsku. Ali, istina je pobijedila”, zaključila je Željana Zovko.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Anušić: Milanović manipulira. Tri dokumenta brane hrvatskom vojniku da prijeđe granicu NATO saveza Picula kontra Milanovića: Hrvatska treba sudjelovati u misiji NSATU