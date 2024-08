Crveni alarm za cijelu Hrvatsku: Ulazimo u najgori dio toplinskog vala

Podijeli :

Gerd Altmann from Pixabay

Ušli smo u još jedan toplinski val, a vrućine se nastavljaju i idućeg tjedna.

“Pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslijepodne jugozapadnjak. Na Jadranu će ujutro biti do 28 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 33 do 38 stupnjeva”, piše DHMZ.

Toplinski val nastavit će se cijeli idući tjedan. Najgore će biti u četvrtak. Prema sadašnjim prognozama, za cijelu Hrvatsku bit će upaljen crveni alarm, osim za zagrebačko područje.

Prema sedmodnevnoj karti, vruće će biti i u subotu, no čini se da je neko zahlađenje ipak na vidiku.

Norveška stranica za prognozu Yr.no, već za nedjelju za Zagreb najavljuje pogoršanje vremena – temperature ispod 30 Celzijevih stupnjeva i kišu koja će se nastaviti u ponedjeljak i utorak.

