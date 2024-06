Zašto je zrak danas sivo-narančast?

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Do službenog početka ljeta ostalo je još vrlo malo vremena. Za nama je već nekoliko dana pravog ljetnog vremena, ali današnji dan nekako je sivo-narančast. Glavni grad i dijelove zemlje, kao i susjednu Sloveniju, ponovno je prekrila pustinjska prašina. Ovoga puta neće se dugo zadržati.

“Žućkasti sjaj neba posljedica je prisustva saharskog pijeska u višim slojevima atmosfere”, objasnio je naš meteorolog Bojan Lipovšćak.

Osvježenje će u neke dijelove zemlje stići već u noći na ponedjeljak, a sutra nas očekuju grmljavina i pljuskovi.

I dalje pljuskovi s grmljavinom i udari vjetra. Evo kada bi se vrijeme moglo stabilizirati

Najviše dnevne temperature zraka u nedjelju će se kretati između 29 do 32. Kasno poslijepodne i navečer očekujemo umjeren razvoj dnevne naoblake, a u gorskim krajevima je moguć pokoji pljusak praćen grmljavinom. Na Jadranu će puhati slab jugozapadnjak koji će krajem dana pojačati na jako jugo osobito na jugu Dalmacije.

Sutra, u ponedjeljak prognoziramo prolaz oslabljene hladne fronte sjevernije od naših krajeva. Vrijeme će biti nestabilno s grmljavinom, udarima vjetra i pljuskovima kiše osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. U Slavoniji i Baranji poslijepodne i navečer uz prolaz hladne fronte moguća je mjestimice i tuča. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 14 do 18, a na Jadranu topla noć s temperaturama iznad 20 C. Najviše dnevne temperature od 25 do 32C.

U nastavku tjedna do petka promjenjivo i nestabilno vrijeme. red sunca, red pljuskova kiše. Malo hladnije, temperature će na Jadranu i u unutrašnjosti biti oko 25C.

Od petka stabilizacija vremena i porast temperature i iznad 30C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.