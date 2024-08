Kako odgoda alarma utječe na tijelo? Narušava zdravlje crijeva, kože i reproduktivnih organa

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Ako se ujutro teško probudite i na prvi znak alarma odgodite ga u potrazi za još pet minuta sna, znajte da niste jedini.

Naime, istraživanja pokazuju da tri i pol mjeseca života provedemo pritiskujući tipku za odgodu. Međutim, to nije dobro za naše tijelo, a evo i zašto.

Ako tu i tamo posegnete za gumbom za odgodu, to neće baš utjecati na vas. Međutim, ako ova navika postane redovita, vašem tijelu može učiniti mnogo više nego što mislite. Ispostavilo se da drijemanje može utjecati na zdravlje kože, imunološki sustav pa čak i na reproduktivno zdravlje.

1. Može utjecati na ciklus spavanja

Oko dva sata prije nego što se zapravo probudite, vaše se tijelo počinje pripremati za početak dana. Vaša temperatura raste i vaše tijelo oslobađa kemikalije koje su odgovorne za to da se osjećate budnima. Kada ustanete nakon što ste čuli prvi alarm, vaše je tijelo dobro pripremljeno za proces buđenja. Al, ako pritisnete gumb za odgodu i vratite se na spavanje, velike su šanse da ćete se osjećati pospano i umorno dugo nakon što se probudite.

2. Možete se osjećati umornije tijekom dana

Možda mislite da će vam drijemanje omogućiti dodatni san i energiju tijekom dana, ali u stvarnosti djeluje obrnuto. Istraživanje na gotovo 20.000 ljudi pokazala su da oni koji drijemaju imaju veću vjerojatnost da će se osjećati umorno tijekom dana. Dok drijemanje nakon što povremeno pritisnete gumb za odgodu neće ozbiljno utjecati na vas, redovito drijemanje može dugoročno dovesti do kroničnog nedostatka sna.

3. Loše je za zdravlje crijeva

Drijemanje nakon odgode alarma zbunjuje unutarnji sat vašeg tijela i utječe na kvalitetu vašeg sna. Ako vaše tijelo nije sigurno kada je vrijeme za spavanje, a kada za buđenje, veća je vjerojatnost da ćete noć provesti prevrćući se i spavajući manje nego što vam je potrebno, piše portal brightside.me. To može utjecati na vaše cjelokupno zdravlje, dovesti do metaboličkih poremećaja i uzrokovati debljanje.

4. Koža može postati osjetljivija

Čak i ako dobro brinete o svojoj koži, stalni nedostatak sna može sabotirati vaše napore i uzrokovati pojavu prištića i mrlja na vašoj koži. Kada ne spavate dovoljno, to podiže razinu hormona stresa u vašem tijelu, što pak dovodi do upala, prekomjerne proizvodnje sebuma i začepljenih pora.

5. Može utjecati na imunološki sustav

Ukradete li nekoliko dodatnih minuta sna za sebe, to vam se u početku može učiniti primamljivim. Ako to postane navika, dovest će do gomilanja negativnih učinaka odgode alarma. Na primjer, možda ćete se osjećati bolesno češće nego prije. To se događa jer konstantan nedostatak sna slabi obrambene mehanizme vašeg tijela, a imunološki sustav vas ne može zaštititi od virusa onoliko učinkovito koliko bi trebao.

6. Može poremetiti vaš menstrualni ciklus

Koliko god dobro bilo pritisnuti gumb za odgodu rano ujutro, ako to činite svaki dan, to može utjecati na vaše reproduktivno zdravlje. Neredovito spavanje utječe na vaše reproduktivne hormone koji su odgovorni za menstruaciju i ovulaciju. Preskakanje sna će na kraju stvoriti više stresa za vaše tijelo, što zauzvrat može uzrokovati neredovite cikluse ili čak izostanak mjesečnice, prenosi krstarica.com.

