Mogu li bubrežni kamenci biti znak raka mokraćnog mjehura ili bolesti bubrega?

Urolog Matthew Liew otkriva koji su simptomi bubrežnih kamenaca, kako se uklanjaju te mogu li ukazivati na rak.

Simptomi bubrežnog kamenca

Ljudi koji imaju “stabilne” bubrežne kamence mogu imati samo blagu bol. Međutim, mnogi drugi opisuju ih kao nevjerojatno bolne pa i kao najgora bol ikada, navodi ordinacija.hr.

Bol od bubrežnog kamenca obično se osjeća kao da dolazi u valovima; to se naziva bubrežna ili ureterična kolika, ovisno o položaju kamenca u mokraćnom sustavu. Tipično, grčevi su na jednoj strani (gdje se kreće bubrežni kamen) i mogu se širiti u područje prepona.

Tijekom epizode grčeva većina ljudi ne može pronaći udoban položaj. To je zbog pomicanja i ‘trljanja’ kamenca po vrlo osjetljivoj površinskoj staničnoj ovojnici mokraćnog sustava.

Ostali simptomi bubrežnih kamenaca mogu biti povezani s infekcijom:

osjećaj pečenja pri mokrenju

učestalo mokrenje

osjećaj da se mjehur nije potpuno ispraznio

smrdljiv ili mutan urin

ponekad i promjena boje urina kada postoji iritacija uzrokovana kretanjem bubrežnog kamenca u sustavu

Ljudi mogu čak osjetiti mučninu zbog intenziteta boli, a mogu postojati i jasni znakovi infekcije, poput vrućice, zimice i povraćanja. Ako se pojave ovi teški simptomi treba potražiti hitnu liječničku pomoć.

Potreba medicinskog tretmana

Neki bubrežni kamenci zahtijevaju hitan medicinski tretman, posebno:

Ako pacijent osjeća jaku bol koja se ne ublažava standardnim lijekovima protiv bolova koji se izdaju bez recepta.

Ako postoji bilo kakva zabrinutost u vezi s blokadom i ako postoje bilo kakvi znakovi infekcije.

Kako se uklanjaju bubrežni kamenci?

Uklanjanje ovisi o pacijentu i karakteristikama bubrežnog kamenca, uključujući:

Veličinu bubrežnog kamenca

Mjesto bubrežnog kamenca (na primjer, bubreg ili odvodna cijev bubrega, koja se naziva ureter)

Znakovi upozorenja da možda imate bubrežni kamenac

Prevencija je ključna

NICE (National Institute for Health and Care Excellence) preporučuje piti 10 do 12 šalica tekućine dnevno; pobrinite se da je urin svijetlo prozirne boje; i smanjite sol i životinjske bjelančevine, što sve može pomoći u izbjegavanju epizoda bubrežnih kamenaca.

Svakako, ako postoje neki čimbenici visokog rizika, kao što je obiteljska povijest bubrežnih kamenaca, potrebna je detaljnija procjena i individualizirano liječenje.

“Što se tiče liječenja, postoje lijekovi koji su dostupni za određene vrste bubrežnih kamenaca, a kod nekih pacijenata koje sam liječio, sami lijekovi potpuno su otopili velike bubrežne kamence. Druga mogućnost liječenja bubrežnih kamenaca je litotripsija udarnim valom, ambulantno liječenje gdje se ultrazvučna energija usmjerava kroz kožu na sam bubrežni kamenac. Ovaj se postupak općenito dobro podnosi. Kirurgija je sljedeći tretman koji se nudi za bubrežne kamence, a postoje različiti pristupi”, kaže urolog Matthew Liew.

Jedna kirurška opcija (zvana ureteroskopija) je provođenje malih teleskopa kroz vodovodnu cijev kroz drenažnu cijev bubrega (mokraćovod) i u bubrege. Kada se bubrežni kamenac vizualizira izravno kroz ove teleskope, laserska energija se zatim koristi za uništavanje bubrežnog kamenca.

Drugi kirurški pristup, tipično za veće bubrežne kamence, koristi navođenje rendgenskim zrakama za probijanje izravno kroz kožu u bubreg kako bi se uklonio kamenac. Ovaj postupak se naziva perkutana nefrolitotomija.

Znak raka?

Krv u mokraći potrebno je hitno ispitati jer bi mogla biti znak tumora bubrega i/ili mokraćnog mjehura.

Jedite ga češće: Ovo supervoće učinkovito je protiv bubrežnog kamenca, dijabetesa i visokog kolesterola

“U nekim sam slučajevima liječio ljude koji su imali bubrežne kamence kao i rak mokraćnog mjehura. Ovdje će se liječenje obično prvenstveno usredotočiti na rak”, kaže Liew.

Ponavljajući bubrežni kamenci

Neki ljudi imaju jaku obiteljsku povijest bubrežnih kamenaca, pri čemu je svaki član obitelji imao bubrežne kamence. Ti su ljudi jasno izloženi većem riziku od bubrežnih kamenaca.

Postoji nekoliko rijetkih genetskih stanja, kao što je cistinurija, gdje ljudi imaju tendenciju da imaju svoju prvu epizodu bubrežnih kamenaca u tinejdžerskim godinama, a zatim zahtijevaju više tretmana za ponovljene bubrežne kamence tijekom života. Ova stanja se nazivaju metabolički bubrežni kamenci.

Čimbenici okoliša, poput vruće klime i dehidracije, također igraju ulogu u povećanju učestalosti bubrežnih kamenaca. Također, muškarci češće imaju kamence.

Unatoč tim čimbenicima rizika, procjenjuje se da će 1 od 10 ljudi doživjeti jednu epizodu bubrežnih kamenaca u nekom trenutku svog života.

