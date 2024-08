Liječnici upozoravaju: Ova čudna promjena je neočekivani znak šećerne bolesti

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Dijabetes se očituje nizom simptoma, od zamućenog vida do učestalog mokrenja i osjećaja žeđi, ali rijetki znaju da je jedan od simptoma šećerne bolesti loš zadah.

“Iako je neuobičajen, neugodan voćni miris u dahu ozbiljan je znak dijabetesa”, kaže dr. Richard Calderone za Parade.

To može biti znak dijabetičke ketoacidoze, potencijalno po život opasnog stanja koje se događa kada tijelo počne prebrzo razgrađivati masti, a krv postaje previše kisela, navodi MedlinePlus. Simptom se češće javlja kod osoba s dijabetesom tipa 1, ali dr. Calderone kaže da se može javiti i kod osoba s dijabetesom tipa 2, prenosi Index.

“Nemaju svi s dijabetesom loš zadah, poznat i kao halitoza”, kaže dr. Lori Blanton.

Postoji nekoliko razloga zbog kojih se loš zadah javlja kod dijabetičara. Prvo, to je skupina ljudi koji su izloženi većem riziku od bolesti desni, kao što su gingivitis ili parodontoza. Istraživanja pokazuju da oko trećine bolesnika s dijabetesom ima bolesti desni.

“Visoke razine šećera u krvi, koje često prate dijabetes, mogu dovesti do prekomjerne količine šećera u slini, što hrani bakterije u ustima, potiče nakupljanje plaka i potencijalno uzrokuje bolesti desni i karijes. To također može dovesti do lošeg zadaha”, napominje dr. Calderone.

“Obično je loš zadah kod dijabetesa tipa 2 simptom nekontroliranog dijabetesa”, poručuje dr. Calderone.

Postoje situacije u kojima neugodan zadah nije znak ozbiljne bolesti, već samo suhih usta. U svakom slučaju, ako potraje, važno je potražiti savjet liječnika.

