Stručnjaci otkrili devet najgorih namirnica za kolesterol

Kada se u krvi otkriju nezdravo visoke razine kolesterola, to može dovesti do upale i nakupljanja plaka u arterijama - što zatim može dovesti do smanjenog protoka krvi, oštećenja arterija i komplikacija poput visokog krvnog tlaka, srčanog udara i moždani udar.

Trans masti

“Umjetno stvorene transmasne kiseline podižu kolesterol i doprinose rizicima od srčanih bolesti,” kaže Marie Spano, sportska nutricionistica.

“Proizvodi poput kokica za mikrovalnu pećnicu, krekera i žitnih pločica mogu sadržavati skrivene trans masti u svojim sastojcima”,kaže ona.

Soda

Šećer bi mogao imati čak i veći utjecaj od zasićenih masnoća kada je riječ o visokom kolesterolu i ukupnom riziku od bolesti srca, prema medicinskom pregledu iz 2016. objavljenom u časopisu Progress in Cardiovascular Diseases.

Međutim, iza ovog učinka povećanja kolesterola stoje dodani šećeri, a ne prirodni šećeri koji se nalaze u voću, povrću ili cjelovitim žitaricama. Prema američkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pića zaslađena šećerom poput sode vodeći su izvor dodanog šećera u američkoj prehrani.

Istraživanje iz 2024. objavljeno u Journal of Clinical Medicine pokazalo je da je samo jedno slatko piće dnevno povezano s 18% povećanjem rizik od srčanih bolest.

Bijeli kruh, riža i tjestenina

Pretjerivanje s rafiniranim ugljikohidratiam, hrane lišene prirodnih vlakana, može imati isti učinak na tijelo kao i pijenje sode, kaže Amy Shapiro, registrirana dijetetičarka i nutricionistica u New Yorku.

“Jednostavni šećeri poput bijelog kruha zapravo mogu potaknuti našu jetru da proizvodi više LDL kolesterola i mogu također smanjiti količine HDL kolesterola u našoj krvi”, objašnjava Gambino.

Meso

Hrana s visokim udjelom zasićenih masti povezana je s povećanjem kolesterola, kaže Zumpano, ukazujući na prerađeno meso, masne komade mesa, brzu hranu, prženu hranu i prerađenu hranu kao glavne primjere.

Pržena hrana

Zumpano prženu hranu naziva glavnim pojačivačem kolesterola, a to je zato što su ulja koja se koriste za prženje ili duboko prženje hrane često bogata nezdravim mastima.

Žitarice za doručak

Ne samo da je većina žitarica napravljena od rafiniranih ugljikohidrata, već su žitarice za doručak također pune dodanih šećera, upozorava Spano.

Kokosovo ulje

Prema Gambinu, tropska ulja, poput palminog i kokosovog, imaju posebno visok udio kolesterola u prehrani zahvaljujući udjelu zasićenih masti (više od 80% kokosovog ulja su zasićene masti).

Brza hrana

Iako općenito nema dovoljno hranjivih tvari, brza hrana može imati posebno podmukao učinak na kolesterol. Studija iz 2017. otkrila je da su ljudi koji su jeli brzu hranu više od jednom tjedno imali povećanje LDL-a i ukupnog kolesterola u usporedbi s razinama kod ljudi koji su je rijetko jeli, piše The Healthy.

Kupovni preljevi za salatu

Većina preljeva za salatu sadrži iznenađujuću količinu dodanog šećera, kaže Spano. Prema Ministarstvu poljoprivrede SAD-a (USDA), porcija od dvije žlice tipičnog talijanskog preljeva kupljenog u trgovini sadrži između 3,5 do 6 grama dodanog šećera, piše The Healthy..

