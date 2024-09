Analitičar o poreznim promjenama: “Vlada je propustila priliku učiniti nešto veliko”

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Danas je ministar financija Marko Primorac predstavio dugo najavljivani novi krug porezne reforme, a u njemu još duže najavljivani i za mnoge ne baš radosno iščekivani porez na nekretnine.

Novu poreznu reformu kojom bi se težište trebalo prebaciti s opterećenja rada na opterećenje imovine, odnosno nekretnina, ministar Marko Primorac predstavio je javnosti nakon što je istu prezentirao partnerima iz Gospodarsko-socijalnog vijeća.

Primorac predstavio poreznu reformu: Tko će morati plaćati porez na nekretnine, tko može biti oslobođen, koliko rastu plaće…

“Ove izmjene idu u smjeru povećanja pravednosti poreznog sustava”, rekao je.

Ekonomski najmanje štetan porez

Komentirajući predstavljeni porezni paket, ekonomski analitičar Damir Novotny rekao nam je da nije riječ o poreznoj reformi (“Reforme se rade jednom u stoljeću, a ne svake godine.”) kako se najčešće govori, nego o prilagođavanju hrvatskog poreznog sustava najboljoj praksi europodručja.

“Hrvatska je članica eurozone i u tom smislu ima obvezu usklađivanja ne samo svoga monetarnog, nego i fiskalnog sustava. Ovu je zadaću Hrvatska trebala napraviti još davno – smanjiti porezno opterećenje rada, a više opteretiti imovinu. Mi smo jedina zemlja u europskoj monetarnoj uniji koja nema porez na imovinu, a posebno ne porez na nekretnine. Imamo samo neke parafiskalne namete”, kazao je.

Sindikalist pozdravlja porez na nekretnine, ali ističe jedan problem: “To jednostavno nije primjereno”

Porez na imovinu, dodao je Novotny, jedan je od najstarijih, ako ne i najstariji tip poreza.

“Najmanje je štetan za ekonomski rast i najviše je fer jer se oporezuje imovina, a ne rad. To je dobar smjer, ali intenzitet tih promjena je slab. Vlada je morala odlučiti se uvesti porez na nekretnine prema vrijednosti, kao što to imaju sve ostale zemlje europodručja, a ne ovaj tip poreza – nekakav paušal po kvadratu – kakav postoji samo u susjednoj Bosni i Hercegovini te Srbiji. To jednostavno nema osobitog fiskalnog smisla jer se neće prikupiti dovoljno novca niti će imati nekakvog utjecaja na tržište nekretnina”, smatra.

“Vlada je bila nesigurna, impuls je stigao izvana”

Impuls za uvođenje tog poreza i za predstavljene porezne promjene došao je izvana, ističe Novotny.

“Preporuke Europske komisije i OECD-a (Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj) stigle su već odavno, ali Vlada je u prethodnim ciklusima očito bila nesigurna . Dijelom je i sada nesigurna što se vidi iz toga da porez na nekretnine nije dobro osmišljen i loše je komuniciran s javnošću”, kaže.

Ekonomski stručnjak: Učinak smanjenja poreza na dohodak će biti minimalan

Puno se čulo prigovora da je teško oporezivati nekretnine prema njihovoj vrijednosti. Novotny smatra da nije tako.

“To su loši i neutemeljeni argumenti. Ako to može učiniti Slovenija, može i Hrvatska. Druga je stvar jesu li zemljišne knjige sređene ili nisu.”

“Trebalo je primijeniti tzv. germanski model”

Od Vlade je očekivao da primijeni tzv. germanski model oporezivanja imovine kakav imaju Njemačka, Austrija, a dijelom i Slovenija.

“To bi značilo da se porezom obuhvati i zemljište i zgrade, odnosno građevine na tom zemljištu, bez obzira radi li se o poljoprivrednom ili građevinskom zemljištu. I da se onda kažnjavaju visokim poreznim opterećenjem nekretnine koje se ne koriste, a da se raznim poreznim oslobađanjima nagrade oni koji produktivno koriste i nekretnine i zemljišta. To je ovom prilikom propušteno. A jednom kad se propusti prilika, na drugu se obično mora dugo čekati”, ustvrdio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.