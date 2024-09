UŽIVO / Plenković sazvao konferenciju za medije zbog odluke Fitcha

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Svjetska rejting agencija Fitch podigla je u petak rejting Hrvatske s 'BBB+' na 'A-', uz stabilne izglede, istaknuvši otpornost hrvatskog gospodarstva na vanjske šokove, smanjenje javnog duga i kontinuiranu integraciju u skupinu zemalja u jezgri eurozone. Predsjednik Vlade Andrej Plenković sazvao je na ovu temu konferenciju za medije.

Sve pratimo UŽIVO na našem portalu i u programu N1 televizije.

Premijer kaže kako je ovo vrlo snažna poruka za sve aktivnosti koje je Vlada poduzela kako bi poboljšala život građana i standard.

“Mi smo ispunili više od trećine naših političkih ciljeva za ovaj mandat”, rekao je govoreći o rastu razvijenosti u odnosu na prosjek Europe.

“Fitch nas svrstava, kao i S&P, među članice EU-a sa sličnim rejtingom. Latvija ima rejting A’ s pozitivnim izgledaima, Poljska, Slovačka identično, niže su Italija, Rumunjska, Grčka… I dalje smo zemlja koja najbrže podiže svoj kreditni rejting i to je jako dobro. Važno je da oni naglašavaju politički kontinuitet i spominju činjenicu da smo po treći put dobili izbore čime se potvrđuje predanost reformskom zamahu”, kaže Plenković dodajući da do kraja godine planiraju smanjiti i javni dug. “Fitch smatra da će se to dogoditi što znači da su se naše i njihove procjene konvergirale. Mi smo u poziciji da pošaljemo jednu odličnu poruku hrvatskim građanima. Rejting je ocjena naše reputacije”, rekao je.

Plenković je rekao i kako je u samo četiri mejseca mandata ispunio izborno obećanje da će Hrvatsku dovesti na A kreditnu razinu.

