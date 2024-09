Plenković sazvao medije: Ispunili smo predizborno obećanje

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Svjetska rejting agencija Fitch podigla je u petak rejting Hrvatske s 'BBB+' na 'A-', uz stabilne izglede, istaknuvši otpornost hrvatskog gospodarstva na vanjske šokove, smanjenje javnog duga i kontinuiranu integraciju u skupinu zemalja u jezgri eurozone. Predsjednik Vlade Andrej Plenković sazvao je na ovu temu konferenciju za medije.

Premijer kaže kako je ovo vrlo snažna poruka za sve aktivnosti koje je Vlada poduzela kako bi poboljšala život građana i standard.

“Mi smo ispunili više od trećine naših političkih ciljeva za ovaj mandat”, rekao je govoreći o rastu razvijenosti u odnosu na prosjek Europe.

“Fitch nas svrstava, kao i S&P, među članice EU-a sa sličnim rejtingom. Latvija ima rejting A’ s pozitivnim izgledaima, Poljska, Slovačka identično, niže su Italija, Rumunjska, Grčka… I dalje smo zemlja koja najbrže podiže svoj kreditni rejting i to je jako dobro. Važno je da oni naglašavaju politički kontinuitet i spominju činjenicu da smo po treći put dobili izbore čime se potvrđuje predanost reformskom zamahu”, kaže Plenković dodajući da do kraja godine planiraju smanjiti i javni dug. “Fitch smatra da će se to dogoditi što znači da su se naše i njihove procjene konvergirale. Mi smo u poziciji da pošaljemo jednu odličnu poruku hrvatskim građanima. Rejting je ocjena naše reputacije”, rekao je.

Plenković je rekao i kako je u samo četiri mjeseca mandata ispunio izborno obećanje da će Hrvatsku dovesti na A kreditnu razinu. Ponovio je i kako kreditne agencije nemaju razloga biti blage kad ocjenjuju zemlje.

Primorac: Nema spavanja na lovorikama

Plenkoviću se na pressici pridružio i ministar financija Marko Primorac, koji je također naglasio da se uspjelo stabilizirati ekonomiju te da hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka EU-a, a to onda prepoznaju i ulagači i kreditne agencije.

Primorac je rekao i kako ovako dobra ocjena ne daje za pravo da se spava na lovorikama, nego da i dalje treba raditi na standardu građana.

Porezi

Plenković je govorio i o poreznoj reformi, naglasivši kako će ključna načela kojima će se voditi biti pravednost i sollidarnost.

Maksimalna stopa poreza za dohodak za općine će biti 20, za gradove 21, za središta županija 22, a za grad Zagreb 23, otkrio je premijer. “Mi ćemo direktno zakonskim izmjenama utjecati na to da baš svi dobiju veću plaću”, rekao je.

Plenković je spomenuo i porez na nekretnine. Kaže kako to već imamo, samo se drugačije zove – porez na kuće za odmor. “Sada ćemo predložiti da raspon bude od 0,6 do osam eura po kvadratu. Nećče se oporezivati kuća ili stan u kojemu živite, koji je u trajnom najmu, bit će niz kriterija. Ostavit ćemo mogućnost lokalnim jedinicama da ocijene da bi plaćanje poreza na nekretnine predstavljati izdatak koji netko ne može platiti i onda će se donositi odluke o individualnom oslobađanju. Temeljno pitanje zašto ovo radimo je cijena nekretnina u Hrvatskoj i cijena najma. Ovo je mjera kojom pomažemo mladim ljudima da lakše dođu do nekretnine”, rekao je premijer.

“Mi želimo potaknuti da se u jednom razumnom roku osjeti smanjenje cijena, nije realno da će one pasti s 10 na 1, ali dca se ide prema ponudi koji će dovesti do smanjenja cijena prodaje i najma”, rekao je.

Uhićenje Josipa Škorića

“Nemam nikakvih komentara, vjerujem da će se DORH očitovati”, kaže premijer. Na pitanje je li znao za optužbe protiv Škorića kaže da nije čuo za njih. Kaže i da se nije čuo s njim. ŠTo se tiče Škorićevog članstva u HDZ-u, Plenković kaže da je Statut predvidio ovakve situacije i da će se dalje sve odvijati po predviđenoj proceduri.

