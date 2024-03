Plenković se pohvalio novim podacima DZS-a o prosječnoj plaći

Podijeli :

U Zagrebu je održana sjednica Vlade. Uvodni govor predsjednik Vlade Andrej Plenković je počeo uspjehom Vlade kada je u pitanju rast plaća u posljednjih osam godina.

Rekao je da je to ukupno 30 posto. Pohvalio se i rastom zaposlenosti i padom nezaposlenosti. Dodao je da očekuju i daljnji rast plaća.

“Počet ćemo s važnom objavom DZS-a, a radi se o novim podacima o prosječnoj plaći za siječanj. Prosječna plaća 1239 eura, medijalna 1059 eura, a to znači da je od listopada 2016. kada smo krenuli prosječna plaća narasla za 65 posto ili gotovo 500 eura. Medijalna plaća je narasla za 400 eura. Kad sve to sagledamo, realan rast plaća je 30 posto. To je najbolji odgovor onima koji tvrde da je inflacija pojela rast plaća”, poručio je premijer Plenković.

Ponovio je i što je sve Vlada poduzela na ekonomskom planu, kroz porezne reforme i investicijske cikluse.

Najavio je da sutra putuje na sjednicu Europskog vijeća, na kojoj će se odlučivati i o otvaranju pristupnih pregovora BiH s Europskom unijom.

“Mi se, naravno, zalažemo za pozitivnu odluku sutra,” rekao je premijer.

Vlada će također donijeti Prijedlog akcijskog plana za prevenciju debljine 2024. – 2027. te nekoliko programa državnih potpora u poljoprivredi i stočarstvu.

