Je li opasno puniti mobitel tijekom noći? Evo što kažu proizvođači

Često tijekom noći punimo svoj mobilni telefon jer vjerujemo da je to najpraktičniji način. No, je li to poželjno i kako to utječe na životni vijek baterije?

Prema pisanju portala USA Today, mnogi proizvođači ne savjetuju da se mobilni telefon puni noću. “Ne ostavljajte mobilni telefon priključen na punjač duže vreme ili preko noći”, stoji u tekstu američkog portala, a prenosi Krstarica.

Umjesto toga, bolje je da vam baterija uvijek bude na između 30 i 70 posto kapaciteta. To je najbolji način za produženje vijeka trajanja baterije.

Većina pametnih telefona napaja se litiju-ionskim baterijama i one će se s vremenom uvijek pogoršati bez obzira na to kako punite svoj mobilni telefon.

Većina pametnih telefona napaja se litij-ionskim baterijama i one će se s vremenom uvijek pogoršati bez obzira na to kako punite svoj telefon. To je zato što funkcioniraju pomicanjem nositelja naboja između elektroda, a time se opterećuju sastavni dijelovi, što je s vremenom oštetilo njihovu učinkovitost. Taj se stres zapravo povećava kada pokušavate ugurati zadnjih nekoliko postotaka.

Ako vam to zvuči zbunjujuće, Kevin Purdy iz iFixita objasnio je ovaj mehanizam povlačeći paralelu sa spužvicom za pranje posuđa. “Prilično je lako napuniti spužvu od suhe do uglavnom zasićene. No pokušaj prisiljavanja gotovo zasićene spužve da upije posljednje kapi tekućine zahtijeva pritisak i vjerojatno ostavlja više tekućine skupljene na površini.”

Slično se događa i s baterijom i to je ono što joj smanjuje životni vijek.

