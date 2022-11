Podijeli :

Izvor: Michael Burrows/Pexels/Ilustracija

U Hrvatskoj je u listopadu potrošnja u maloprodaji realno pala za 0,4 posto na godišnjoj razini, što ukazuje na daljnje usporavanje rasta gospodarstva na početku četvrtog tromjesečja.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u srijedu izvješće o prometu u trgovini na malo, a prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja je u listopadu pala 1,7 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na listopad prošle godine oslabila 0,4 posto.

Potrošnja je na godišnjoj razini neprestano rasla od veljače 2021. godine, no u kolovozu ove godine taj je pozitivni niz prekinut. U rujnu je potrošnja porasla, no u listopadu je ponovno pala.

U listopadu je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima pao za 1,9 posto na godišnjoj razini, a promet od trgovine neprehrambenim proizvodima, osim trgovine motornim gorivima i mazivima, za 4,2 posto, pokazuju podaci DZS-a.

U prvih deset mjeseci ove godine promet od trgovine na malo realno je porastao 2,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Daljnje usporavanje rasta gospodarstva

Pad potrošnje i industrijske proizvodnje u listopadu ukazuje na daljnje usporavanje rasta gospodarstva na početku četvrtog tromjesečja.

DZS je nedavno objavio prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u trećem kvartalu porastao 5,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

To je bio već šesti kvartal zaredom kako se gospodarstvo oporavlja od koronakrize, no to je sporiji rast nego u prethodnom tromjesečju, kada je BDP porastao 8,7 posto.

