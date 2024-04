Četiri auta koji su skuplji rabljeni nego novi

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Tržišne sile u autoindustriji nakon pandemije covida-19 dovele su do toga da su cijene nekih rabljenih automobila toliko skočile da zapravo može biti jeftinije kupiti potpuno novo vozilo.

“Iako se može činiti kontraintuitivnim, postoji nekoliko ključnih čimbenika koji mogu povećati potražnju i troškove za rabljena vozila”, kazao je za GO BankingRates automobilski inženjer i konzultant William Green. “Glavni krivac? Ograničena ponuda ne uspijeva zadovoljiti nezasitne apetite potrošača.”

“Kada se pojavi posebno popularan model, kupci će ga tražiti, a ako je slabo dostupan u prodajnim salonima, tržišne sile ponude i potražnje preuzimaju vlast. Tržište rabljenih automobila funkcionira prema istim načelima kao i svako drugo. Cijenu diktira ono što su potrošači spremni platiti. Kada je dostupnost ograničena na najnovijim i najpoželjnijim modelima, nagomilana potražnja neizbježno prelazi u sferu polovnih vozila”, objašnjava Green.

U nastavku pročitajte koja su to četiri modela koja su skuplja rabljena nego nova.

Ford Bronco

Ford je prije tri godine uskrsnuo jedno od svojih najomiljenijih vozila, a nedugo nakon povratka na tržište, zakoni ponude i potražnje, kao i pregrijano tržište rabljenih vozila, doveli su do toga da primat uzmu rabljeni modeli u dobrom stanju.

Skrivena opcija na ključevima automobila: “Ovaj trik je fantastičan!” Psiholog otkriva: Što boja vašeg automobila otkriva o vama?

Green navodi da se Ford Bronco vratio na tržište nakon 25 godina pauze i odmah je postao hit kada se ponovno pojavio 2021. Potražnja je brzo porasla pa su se i oni rabljeni počeli prodavati po vrhunskim cijenama.

Bronco iz 2024. doseže cijenu između 39.630 (37.034 eura) i 90.035 dolara (84.137 eura), no podaci pokazuju da neki modeli iz 2022. i 2023. dosežu blizu ili višu cifru od preporučene prodajne cijene novih modela.

Na primjer, rabljeno Big Bend izdanje iz 2023. prodaje se 42.973 dolara (40.158 eura), a novi Big Bend Bronco iz 2024. košta samo 39.630 dolara (37.034 eura).

Toyota Sienna

Slična priča kao s Broncom odvila se i s Toyotinim redizajniranim monovolumenom Sienna 2021. Sienna je bila najprodavaniji monovolumen te godine.

Potpuno redizajnirani model iz 2021. dobio je izvrsne kritike, a Kelley Blue Book ga je proglasio ne samo najbolje rangiranim monovolumenom godine i jednim od 12 najboljih obiteljskih vozila, već i dobitnikom nagrade Best Resale Value, odnosno vozilo koje postiže najbolju vrijednost pri preprodaji. Uz to, njegova zanemariva amortizacija čini rabljene modele tako skupima.

Model 2024 Sienna ima početnu cijenu od 37,685 dolara (35.216 eura), a isti taj rabljeni model se prodaje po cijeni od 39.995 dolara (37.375 eura) ili više.

Mercedes-Benz G-Class

Čak i neka luksuzna vozila, koja su poznata po brzoj amortizaciji, mogu koštati više rabljena nego nova. Jedan od njih je Mercedes-Benz G-klasa, a Green navodi da je potražnja za ovim vozilom uvelike premašila Mercedesovu sposobnost da ih proizvede.

“Rabljeni G-Wagoni s malom kilometražom mogu lako postići šesteroznamenkaste cijene koje su konkurentne ili premašuju cijenu novih modela”, dodao je.

VIDEO / Ima li vaš auto ovaj tajni gumb? Može vam spasiti život u hitnim situacijama Vaš je automobil česta žrtva uskih parkinga? Ovaj jeftin trik mogao bi biti od velike pomoći

Početna cijena modela je 143.000 dolara (133.633 eura), ali većina rabljenih modela 2023 prodaju se za više od 175.000 dolara (163.537 eura), a većina ima cijene iznad 200.000 dolara (186.900 eura).

Chevrolet Silverado 3500 Diesel

“Kamioni s dizelskim motorom u početku koštaju više i bolje zadržavaju svoju vrijednost od kamiona s plinskim motorom, jer su izdržljiviji i statistički mogu doseći veću kilometražu”, rekla je Melanie Musson, stručnjakinja za automobile s AutoInsurance.org.

Kao primjer navela je Chevy Silverado 3500 diesel čija početna cijena iznosi 43.400 dolara (40.557 eura), a model iz 2022. godine košta 65.000 dolara (60.742 eura) ili više.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovih šest biljaka ni u ludilu ne sadite uz rajčice: Donijet će bolesti i štete, a neće biti uroda Rublje izlazi iz perilice kao ispeglano, samo stavite jednu stvar u bubanj tijekom pranja i gledajte čudo